台電掀「節電」生活新風潮 今年全民狂省12.5億度

2019-11-13 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



台灣電力公司。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台電（13）日公布「2019住宅節電成效」，今年全國住宅及國中小學總節電量已達12.5億度，等同32萬戶全年用電量，更比去年同期多節3億度。同時，今年的22個縣市節電冠軍中，共有14個縣市由同一行政區強勢蟬聯。

台電發言人徐造華表示，今年住宅及國中小學總節電量已達12.5億度，明年一定還有成長空間。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其中，台北市再度由松山區拿下冠軍，節電率達20.8%，等於每100個松山人就有超過20個人實際節電，6~9月累積節電達600萬度。新北市也仍是由永和區蟬聯，不過，高雄去年由左營區奪冠，今年度則由楠梓區篡位成功。

拿下北市節電率冠軍的松山區區長薛秋火指出，松山區近年來持續於鄰里更換節能燈具，並實施屋頂「魚菜共生」及大廈綠化降低建築物溫度，減少空調使用時數、降低用電量。

新北市永和區區長胡合鎔也舉例說明，永和區是透過舉辦多種節電競賽，激發民眾響應節電。而苗栗市則除了補助居民汰換老舊電器，還舉辦節電路跑及星光電影院，吸引民眾晚上關燈走出戶外。

徐造華進一步指出，台電關於節電的獎勵金發放也非常多元，除了各項活動的獎勵外，台電也和各縣市政府共推節電，三年約有75億元經費，希望跟縣市政府合作，透過更多的參與，相信節電成效能逐漸展開。

徐造華強調，台電提倡節電，不只是為了省荷包，而是為了環境，讓節電是一種新的生活美學和生活態度，台電希望能夠帶起從生活中的省電美學新風潮。