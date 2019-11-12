事欣科Q3每股純益2.62元 創歷史單季新高
2019-11-12 20:48
經濟日報 記者謝艾莉
／即時報導
工業電腦廠事欣科（4916）今（12）日公布財報，受惠於業外認列出售中壢廠處分利益約2.49億元進駐，單季每股稅後純益來到2.62元，創2012年掛牌以來單季歷史新高，累計前三季EPS為3.64元，同創歷史高點。
事新科第3季營收為21億元，季增14%、年減2.2%，毛利率持穩在23%，淨利歸屬於母公司業主2.14億元，年增1.89倍、季增3.36倍，每股稅後純益為2.62元。
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累計前三季營收為56.8億元，年減12%，毛利率23%，略低於去年同期的24%，淨利歸屬於母公司業主為3億元，年增33%，前三季每股純益為3.64元，優於去年同期的2.27元。
事欣科上半年營運略低於預期，除了因遷廠至墨西哥導致費用增加，又遇到美國總統川普一度喊話、增加美墨貿易摩擦，導致客戶延宕墨西哥廠認證與訂單，導致事欣科第2季每股純益降至0.44元，為六季來低點，不過第3季大扭轉，表現搶眼。
廖文嘉日前於法說會上表示，恩德受貿易戰影響的最壞狀況已過，下半年恢復正常，且各項產品線成長展望均佳，下半年營運一定比上半年好很多。
另一方面，下半年墨西哥廠遷廠告一段落，產能利用率持續提升下，有助於毛利率表現。目前墨西哥廠智能零售SI客戶認證完畢，一線速食品牌大廠、美國一線大賣場KIOSK訂單也已於第2季小量生產，第3季放量出貨。
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