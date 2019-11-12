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欣興前三季每股賺1.5元 Q3淨利創八年同期新高

2019-11-12 20:10經濟日報 記者尹慧中／即時報導

PCB暨IC載板廠欣興（3037）今（12）日公布財報，前三季每股稅後純益約為1.5元，優於去年同期0.64元，其中第3季淨利約12.61億元，季增136.1%，年增28.5%，創下近八年同期新高。

展望未來，欣興今日指出，看待第4季保持正面，終端新品需求仍成長，加上美中貿易戰關稅因素仍存以及過年前配合客戶需求生產等。至於黃石廠區第4季產能和第3季差異不大。

欣興公布財報，前三季每股稅後純益約為1.5元。圖為董事長曾子章。記者尹慧中攝影
欣興公布財報，前三季每股稅後純益約為1.5元。圖為董事長曾子章。記者尹慧中攝影
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