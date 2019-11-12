離岸風電10年將釋出10GW 經部：價格每度將低於2.6元
2019-11-12 16:56
經濟日報 記者江睿智
／即時報導
台灣首座離岸風場「海洋風電」今（12）日舉辦舉行風場落成典禮，總統蔡英文宣示將打造台灣成為亞洲綠能發展中心，並請經濟部提出2026年到2035年，下一個十年階段的新目標。
經濟部表示，經濟部除了持續依照進度，落實2025年，完成再生能源占比20％（包括太陽光電20GW、離岸風電5.7GW）。另外，也會開始規劃2026年到2035年，10年10GW（也就是每年1GW）的區塊開發政策。
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經濟部能源局指出，預期離岸風電第三階段區塊開發10年10GW的電價，將可低於對用戶的平均售電價格。
經濟部進一步指出，2025年的競價風場價格為2.2~2.5元，已低於目前台電對用戶的平均售電價格2.6253元；再從國際趨勢及台灣的離岸風電發展階段可知，未來10年10GW區塊開發的招標價格，預期也將低於對用戶的平均售電價格。
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