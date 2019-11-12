球場也可以種電！台中規劃12座光電球場
2019-11-12 15:50
聯合報 記者洪敬浤
／台中即時報導
台中市推動運動風氣，將規劃12座戶外光電籃球場，以標準籃球場的規格打造，並引進光電廠商打造棚架與光電板，市府還可收取回饋金。台中市運動局副局長鄭隆為說，球場頂蓋與光電設施由廠商出資，市府每年還可收取回饋金。
台中市推動校園種電，目前已有90所學校裝設太陽光電系統，過去都採學校個別標租，去年起改由教育局調查全市校舍，共有101所學校聯合標租，預計明年底設置完成，預計每年可發電2000萬度，10年可帶來超過2億回饋金。
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台中市運動局打造風雨籃球場，結合太陽光電系統，由市府開闢球場，再把球場頂蓋與光電設備公開標租，由光電廠商負責興建頂蓋與光電設備，市府還可收取回饋金，以標準球場計算，若回饋比例為1%，每座球場每年可收取近5000元。
運動局表示，市府盤點公有空地，規劃設置12座光電籃球場，以標準籃球場尺寸規劃，單面球場面積約608平方公尺，上方有頂蓋、燈光照明與太陽光電系統，即使下雨天或夜間也可以打球，設置地點在烏日、太平、大雅、潭子、豐原、東勢、北屯、南屯、南區等地。
市府表示，整建籃球場約150萬元，若單獨設置頂蓋與光電設備，估計要花700萬元，未來若順利標租給民間廠商，市府不必出錢蓋頂蓋，還可收取發電回饋金，也提供市民運動場所。
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