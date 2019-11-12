經濟部提離岸風電十年目標 估電價可低於用戶平均售電價

2019-11-12 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



總統蔡英文宣示要將台灣成為亞洲綠能發展中心，目標2025年完成再生能源占比20%，經濟部今再提出2026年以後的十年階段目標，規畫10年10GW的區塊開發政策，並預期10年10GW的電價，將可低於對用戶的平均售電價格。

經濟部能源局今提出2026年到2035年十年階段新目標，能源局指出，除持續依照進度，落實2025年完成再生能源占比20%，包括太陽光電20GW、離岸風電5.7GW的目標外，另開始規畫2026年到2035年10年10GW，也就是每年1GW的區塊開發政策。

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能源局表示，2025年的競價風場價格為2.2元到2.5元，已低於目前台電對用戶的平均售電價格2.6253元。再從國際趨勢及台灣的離岸風電發展階段，預期未來10年10GW區塊開發的招標價格，也將低於對用戶的平均售電價格。

此外，台灣首座離岸風場「海洋風電」今舉行風場落成典禮，能源局也表示，政府目前推動國產化政策，已吸引很多外商在台設置亞太生產基地，並且與本土供應鏈形成策略聯盟。政府提出2026年到2035年每年1GW的願景規畫，讓國內外供應廠商，在台落地生根，持續投入台灣離岸風電產業發展。

今落成的海洋風電離岸風場，是台灣首座商業規模離岸風場，也是沃旭在亞太地區所建造的第一座離岸風場，沃旭能源在2017年初投資取得海洋風電35%股權，目前是海洋風電的最大股東。與日商台灣捷熱能源公司、麥格理綠投資集團、上緯國際投資公司共同投入海洋風電離岸風場第二階段建造工程。

海洋風電離岸風場建造分為兩階段，第一階段兩支西門子歌美颯4MW風機於2016年10月建造完成，並於2017年4月商轉。第二階段由20支西門子歌美颯6MW風機組成，並在今年10月建造完成。海洋風電兩階段總裝置容量達128MW，可為12萬8000個台灣家庭提供乾淨電力，並減少超過24.56萬公噸的碳排放量，超過100萬台機車的碳排放量。