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陳盛沺樂觀看明年景氣 不管誰當選都會回歸努力拚經濟

2019-11-12 15:14經濟日報 記者張義宮／即時報導

聲寶總裁陳盛沺看明年景氣樂觀表示，大選過後，不管誰當選，都會回歸努力拚經濟，改善人民生活，因此，明年景氣應該會比今年來得好；他並建議，台灣應更開放成為全球研發基地，吸引投資金額會更可觀。

陳盛沺今 (12)日主持聲寶新產品發表會。會後，他接受訪談時認為，美中貿易戰造成台商在大陸工廠的訂單及利潤減少，明年總統大選之後，不論誰當選總統，都有責任和緩兩岸關係，重視經濟的發展，全力拚經濟；此外，節能家電補助及貨物稅減免等措施應延續下去，對帶動家電消費將有助益。

陳盛沺強調，美國希望中國大陸開放市場，台灣也可以比現在更開放，成為全界的研發基地，透過降低關稅等開放措施，來台投資金額絕對不只幾千億元。他也建議，台商回台投資，應以科技、創新產業為重。

他指出，聲寶林口總部土地申請山坡地解編，規畫成為產業園區，配合桃園的高科技園區政策，打造成亞洲矽谷，配合台商回流，打造類似南港軟體園區，發揮更高的效益。

聲寶總裁陳盛沺表示，大選過後，不管誰當選，都會回歸努力拼經濟，改善人民生活，明年...
聲寶總裁陳盛沺表示，大選過後，不管誰當選，都會回歸努力拼經濟，改善人民生活，明年景氣應該會比今年來得好。記者張義宮／攝影
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