弗里曼：企業賺錢只是生存方法 並非經營目的

2019-11-12 14:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



針對企業永續發展，美國維吉尼亞大學工商管理學系教授愛德華．弗里曼今（12）日表示，公司領導者最重要的任務之一，就是要清楚了解公司宗旨及其在價值與倫理方面的主張，不能再將這些理念視為企業的「附加項目」，而是必須將其納入商業模式當中。

弗里曼今日出席由由經濟日報與亞洲生態發展聯盟共同舉辦之「2019大師智庫論壇-企業倫理與永續發展」論壇，並進行專題報告。他說，舊版的商業論述就是要賺錢，但現在許多企業開始重新定位商業模式，徹底了解企業，並將企業宗旨、永續責任納入企業系統，同時也能發現這些改變與企業獲利息息相關，這是目前傳出的好消息，代表企業都在做改變，且開始採取行動，將ESG納入公司，對企業倫理與永續發展做出努力。

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他說，不否認企業要賺錢很重要，但作為一家企業，不單只是要追求利潤，賺錢只是一個生存的方法，並非經營企業的目的，而企業要追求的是利潤的動力，而企業宗旨並非只是標語或作為行銷活動，而是每天都需要落實與檢視。

他點出五項原則，包括：企業目的與獲利一樣重要；重視股東、利益關係人之利益；源源不絕的創意，一同攜手合作；人心複雜化；企業與倫理無法分割。

同時，他呼籲，企業需將五項原則做結合，雖然很難達成，且無法保證這樣的落實了，就一定能成功，但能否獲得利益？答案是可以的。他說，若要保證能成功，那不如去買冰箱吧，至少電器產品也所謂的保固期，但是經營企業並沒有所謂的保證。