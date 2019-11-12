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又有超級大咖回流！台商回台投資本周有望破7千億大關

2019-11-12 14:11經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

又有大咖要回流！經濟部投資台灣事務所今（12）日預告，本周將排審二家上市電子業回台投資計畫，其中一家「超級大咖」的投資金額就高達500億元上下，若再加上其它排審投資計畫，使台商回台投資累計金額，本周有望突破7,000億元大關。

經濟部指出，目前「歡迎台商回台投資方案」累計已吸引152家台商響應回台投資6,270億元，預估將可帶來55,164個本國就業機會，而依目前預排審查進度，本周台商回台投資有望衝破7,000億元大關。

經濟部進一步指出，台商移回中國部分產線回台投資，擴增台灣產能的同時，也對國內就業市場帶來一定程度的激勵作用，而在人力需求部分，尤以製造生產相關人才需求為大宗，但包括研究開發、會計、管理等人才需求，預料也將會是未來主要的人力需求。

經濟部指出，目前仍在排審中的台商回台投資申請案還有20、30家，預計可能會排審到2020年1月，但一直到現在陸陸續續都還有申請案送進來。

經濟部表示，美中貿易戰牽引全球製造板塊產生變化，帶動台商持續回流，其中PCB產業就占了不小比重。PCB （印刷電路板） 有「3C」產業之母之稱，更與電信產業發展息息相關，隨著5G商轉在即，高頻高速通訊世代來臨，未來物聯網、車聯網大量運用在智慧製造、智慧生活，勢必帶動 PCB產業整體成長。

根據資料顯示，台商回台核准金額，以電子零組件、伺服器、網通設備，核准金額規模居冠。

其中，在伺服器廠商的投資新動向部分為，未來生產線規劃將以高階及附加價值高產品回台，低階產品則朝泰國、越南、菲律賓…等東南亞國家發展為主。另包括：智邦、中磊、啟碁、亞旭、和碩等通訊傳播設備業的台廠，也均陸續回台設廠或擴充原既有產線。

此外，受美中貿易戰衝擊影響也不小的石化業，大宗石油化工原料、塑橡膠原料回台投資的可能性較低，但部分輪胎業者回台投資意願提高，而自行車及零件製造大廠巨大，也擴大台灣生產比重，在台投資50億元。

圖為經濟部投資台灣事務所9月通過系統電子等六家台商回台投資案。圖為中市精密機械科...
圖為經濟部投資台灣事務所9月通過系統電子等六家台商回台投資案。圖為中市精密機械科技創新園區。台中市政府／提供
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