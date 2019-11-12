台商回台投資 台經院：美中貿易戰對我國影響多為負面

2019-11-12 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



上周聯合國研究公布的報告顯示，美國和中國的貿易戰，台灣成為貿易轉移最大受益者。同時，美中貿易戰近半年來也加速台商回台投資，但台經院卻示警，美中貿易戰對我國產業的直接、間接影響仍多為負面。

台經院指出，其中負面影響較大者為石化業、半導體業、顯示器面板業、電腦製造業、通訊傳播設備業、電力設備製造業，以及機械設備製造業、汽車及零件製造業等，而這些廠商也已紛紛啟動因應美中貿易戰的投資新動向，主要多是在國內和東南亞持續進行投資設廠計畫。

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台經院進一步指出，美中貿易戰對我國亦有具正面或中性影響的產業，像是大宗物資業（大豆）、紡織業、金屬工業、視聽電子製造業。

商總則表示，經濟部一定要好好運用此波台商大規模回台投資的這些資金，至少讓台灣再旺20年。

商總指出，海外台資至少10至15兆元，政府爭取台資回流的眼光應放遠，著眼至少爭取10兆元才夠力，而不是只有看現有的6,000多億，並鼓勵資金投入5+2新創產業，在雲林或彰化等地增設AI園區或生醫園區，吸引回流台資加入投資，且不限制房產與股匯市投資，應有助於台灣內需建設。

此外，商總也提醒，尤其未來是要走向數位轉型，發展電動車的環保時代，要用到更多電力，如果電力供應不足，不要說外商不敢來台投資，台商也不敢回來，現階段應取經德、韓等國家的能源轉型經驗。

工總則建議，由於近年國內稅收優於預期，因此建議政府同意將超收的稅入用於擴增租稅優惠項目上，以有效促進投資，帶動國內經濟升級轉型與成長。且目前正是台商考慮重新布局全球的時刻，政府必須掌握此一契機，做好相關配套措施，以迎接台商回流。

商研院也預測，目前台商回流效應發酵，有機會翻轉台灣低投資、低成長、低薪化的「3低趨勢」，亦有助於國內景氣的下滑速度因而趨緩。

不過，元大寶華綜合經濟研究院對於2020年的國內經濟預測為，2020年在美中貿易戰的對決態勢「大致底定」下，台商回流效應持續，經濟成長率雖可望保2，但應無亮眼表現。