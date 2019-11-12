台灣第一座離岸海洋風電場商轉 蔡英文：我們做到了

2019-11-12 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



台灣第一座離岸風場海洋風電裝置容量128百萬瓦，每年可以供應12.8萬戶家庭用電，減少碳排量24萬5600噸，蔡英文總統今天啟動商業運轉，她說3年多以前很多人很難想像，「事實證明我們做到了」，為什麼以前做不起來，成功關鍵在於政府的決心。

海洋風場在苗栗縣外海2到5公里，海洋風電股份有限公司開發，第1階段2座示範風機2017年商業運轉，第二階段20座風機上個月完成建置，今天在竹南鎮龍鳳漁港舉行風場啟用典禮，海洋風電股東沃旭能源、JERA、麥克里綠投資集團，及上緯國際投資控股股份有限公司要角都到齊。

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蔡英文總統、經濟部長沈榮津等人共同啟用第一座離岸海洋風場，蔡英文說，3年多前很多人很難想像，特定少數人甚至唱衰及反對，認為這個太躁進，那個做不到，但台灣的進步，不能因政治口水或保守心態而停下來，現在第一座完工，第二座、第三座施工，事實證明正在邁向綠能國家。

她指出，海洋風場從2013年就啟動的計畫，歷經重重的困難，終於在行政團隊跨部會的合作，及苗栗縣政府等單位同心協力下完成，如果問實行的部門是一樣，躉購費率也差不多，為什麼過去做不起來，現在穩健的完成，成功的關鍵在於政府的決心。

蔡英文強調因為政府有清楚的政策與決心，國內外的業者就會對台灣有信心，願意跟政府一起來努力，海洋風電的商機，代表台灣從規畫走向落實，成為亞洲的先驅， 日本、韓國團隊都來台灣了解成功的模式，海洋風電商轉可以供電12.8萬戶，相當苗栗縣6成以上家庭，更象徵台灣綠能產業，用國內市場練兵，爭取全世界商機的條件，已經越來越成熟了。

她說，政府能源轉型政策目標是2025年，再生能源的比率會達到20%，其中太陽光電20GV，離岸風電5.7GV，這個市場基礎下，台灣搶到先發的優勢，吸引許多國際知名的大廠帶著資金、技術，和國內供應鏈合作，在台灣設立亞太生產的基地。