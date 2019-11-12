大同標得新北市民間屋頂標案 將建置2.1MWp陽光屋頂

2019-11-12 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



大同（2371）子公司尚新能源標得新北市政府「民間屋頂聯合標租計畫」，預計在新北市建置超過2.1MWp，將可帶動全新北市住宅與工業區廠房一同響應陽光屋頂的建置，有意願在屋頂設置太陽光電發電設備的住宅及工廠合計達43處，包括住宅案場23處，工廠案場20處。

大同資深副總經理林和龍和新北市副市長吳明機今（12）日上午共同簽約；新北市政府「民間屋頂聯合標租計畫」，是經由新北市經濟發展局盤點轄區內有意願於屋頂設置太陽光電發電設備之住宅及工廠，住宅案場計23處，工廠案場則有20處，期能有效提升新北市太陽能屋頂型設置量，將建築物空間作最有效率的規劃與利用。

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大同表示，台灣經濟成長，全國用電需求逐年攀升，且國人對空氣品質的要求也日漸提高，國家在提供穩定電力外，也顧及發電時所產生的污染，發展再生能源勢在必行。

大同指出，從2009年起開始投入太陽能產業，2013年第一個投資案就是新北市政府公有房舍案，至今全國總簽約量達350MWp，完成併聯發電容量已達115MWp，其中新北市將完成建置11MWp的太陽光電案場，每年發電大約1,200萬度電，供應約3,300戶家庭一年用電。