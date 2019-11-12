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正隆打造循環經濟 獲第一屆國家企業環保獎

2019-11-12 12:43經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

造紙大廠正隆（1904）積極打造循環經濟，落實節能減碳、廢棄物資源化，獲得政府按讚。旗下正隆竹北廠榮獲行政院環保署第一屆「國家企業環保獎」，成為造紙業第一家獲頒業者，並獲總統府表揚。

正隆在日常營運中，實踐永續環境力，透過能資源管理、綠色產銷，並從產品的生命周期盤點各階段所產生的溫室氣體。竹北廠創下取得碳標籤、減碳標籤、取得再生能源憑證、導入ISO 50001、通過溫室氣體盤查、獲頒低碳產品獎等多項造紙業第一的環保紀錄，獲得國家企業環保獎肯定。

正隆竹北廠主要產品為家庭用紙和塗佈卡紙，所生產的蒲公英環保家庭用紙使用100%回收紙為原料，輔以風力發電潔淨能源生產，為台灣第一個環保家庭用紙品牌。竹北廠也是全國第一個取得環保標章、碳足跡、減碳標籤三重認證的家庭用紙生產工廠，並創全國之先，推出蒲公英環保萬用袋，將外包袋與垃圾袋結合，創造減碳效益。

廢棄物資源化是推行循環經濟最重要的一環，正隆竹北廠除生產綠色環保產品，也致力製程廢棄物的資源化再利用，將漿紙污泥取代煤炭作為鍋爐的輔助燃料，2018年廢棄物資源化比率近88%，同年參加環保署廢棄資源循環經濟評鑑也獲頒最高二星獎榮譽。

配合政府垃圾減量資源再生策略，竹北廠去年取得新竹縣「應回收廢棄物處理業登記證」，成為國內第一家整合廢紙容器處理再利用的造紙廠，創新循環經濟，提升廢紙容器的回收效益，積極朝向零廢棄邁進。

回收紙再利用可以創造二次森林，正隆竹北廠積極透過綠色行銷活動推廣二次森林，並開放工廠參觀，展示循環經濟生產鏈，並參與各項環保公益行動及舉辦回收紙換衛生紙、水銷服務等活動，宣導綠色環保愛地球與推廣責任消費，減少森林被砍伐，創造二次森林。

正隆竹北廠榮獲第一屆行政院環保署「國家企業環保獎」，獲得總統府表揚，圖右為正隆董...
正隆竹北廠榮獲第一屆行政院環保署「國家企業環保獎」，獲得總統府表揚，圖右為正隆董事長鄭舒云。 圖／正隆提供
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