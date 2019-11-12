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台灣保德信人壽總座 Sean McLaughlin接任

2019-11-12 11:39經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

台灣保德信人壽今（12）日宣布，2019年11月11日起由麥尚恩（Sean McLaughlin）出任總經理；台灣保德信人壽前總經理泰迪倫（Dylan Tyson）將返回美國履新，擔任保德信年金保險公司總裁，由麥尚恩接任台灣保德信人壽總經理職位。

麥尚恩在加入台灣保德信人壽前，於韓國保德信人壽擔任執行副總經理暨策略長，帶領該公司策略及業務規劃部門、行銷部門、未來成長創新事業，同時也負責領導韓國保德信的數位創新辦公室，支援保德信國際壽險事業部的數位轉型計畫。

加入韓國保德信前，麥尚恩在美國保德信退休事業體系擔任客戶關係及業務發展主管，負責企業機構的業務銷售及客戶關係管理、主要企業客戶管理、客戶服務、零售業務及精算顧問。

他推動策略以加深並強化美國保德信退休事業體與既有客戶的關係，擴大了該公司市占率，並將公司定位為轉變美國退休市場的領導地位。

保德信國際壽險事業部區域總裁葛納森（Jonathan Graybill）說：「麥尚恩過去的經歷屢創傲人佳績，為韓國保德信人壽及美國保德信退休事業體帶來顯著成長，因而成為領導台灣保德信的理想人選。恭喜並祝福麥尚恩在新的職位事業成功。」

麥尚恩為哈佛大學心理系學士及哈佛商學院工商管理碩士（MBA）。他是美國大哈特福德區YMCA的董事會成員。他與妻子及3名子女目前住在南韓首爾，將移居台灣。

台灣保德信人壽新任總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。 圖／保德信國...
台灣保德信人壽新任總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）。 圖／保德信國際人壽提供
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