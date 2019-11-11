中小信保基金「千億保專案」 再挺年輕農漁民

2019-11-11 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北即時報導



經濟部中小企業信保基金今（11）日宣布，5月推出「中小企業千億融資保證專案」，因廣獲銀行及企業熱烈回響，將進一步擴大適用對象及保證優惠，力挺青年農、漁民，信保基金即日起升級專案內容，該方案將修改名稱為「千億保專案」。

為落實行政院政策指示，強化對新創及微型企業的支持與協助，經濟部中小企業處及中小信保基金於5月推出「中小企業千億融資保證專案」，為實收資本額3,000萬元以下之營利事業提供「小額貸款」及「批次保證」二大優惠保證措施。至10月底，該專案已核保2.9萬家中小企業超過620億元資金。

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中小企業信保基金表示，該專案因具備高保證成數、低保證手續費率、核保快速及保證融資額度最高600萬元等專案特色，開辦後廣獲銀行及企業熱烈回響。

中小企業信保基金表示，為進一步擴大適用對象及保證優惠，力挺青年農、漁民，信保基金即日起升級專案內容，修改名稱為「千億保專案」，除延續原專案特色外，並將「小額貸款」原提供9.5成之優惠保證融資額度由50萬提高至100萬，稱為「即時保」，擴大適用對象至小型農、漁民族群。

中小企業信保基金表示，凡銷售以下免稅貨物或勞務之營業人，且有營業事實者，第一，飼料及未經加工之生鮮農、林、漁、牧產物、副產物；農、漁民銷售其收穫、捕獲之農、林、漁、牧產物、副產物。第二，漁民銷售其捕獲之魚介。即可透過金融機構向信保基金申請「即時保」，保證手續費僅需0.375%，且最快當日即可核保，確實落實行政院支持基層企業及農、漁民的政策。

中小企業信保基金表示，中小企業是臺灣經濟的重要支柱，目前中小企業占全體企業家數的98%，並僱用了78.4%就業人口，攸關國內就業與社會安定。政府高度關注中小企業的需求，信保基金及銀行也全力推動落實；截至11月上旬信保基金已協助超過11萬家企業，創下歷年新高，未來將持續以「數量、品質、關懷、便利」等面向服務中小企業，真正地發揮信保基金「政府給您靠、信保幫您保、銀行借您錢」的核心價值。