勞退基金大賺誰受益？勞動部：1,177萬勞工都可分紅
2019-11-11 21:25
經濟日報 記者江睿智
／即時報導
攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，截至今年9月底前，獲利1,949億元，收益率8.47%，然而誰受益？勞動部表示，所有新制1,177萬名勞工都可以分配到投資收益，提繳愈多，分配愈多。
勞動部表示，新制勞工退休基金採個人帳戶制，每年3月勞保局都會依新制勞工個人退休帳戶金額及前一年度投資收益率，計算年度損益數，分配到個人專戶，所有新制1,177萬名勞工都可以分配到投資收益。
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勞動基金今（108）年截至9月底，獲益3,452.3億元，收益率8.68％，其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，獲利1,949億元，收益率8.47%。勞動部表示，所有新制勞退個人帳戶，在明年都可以依帳戶金額分配到投資收益。所以，當個人退休帳戶提繳的金額越高，可分配到金額也會越高。
勞動部表示，新制勞退基金從成立以來長期投資績效穩健，且勞工在退休時享有最低保證收益，所獲得的收益一定比保證收益高。目前勞工自行提繳人數達58萬2589人，願意自提人數逐年提高，勞工可透過增加提繳金額，來提高退休經濟生活保障。
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