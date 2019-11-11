台杉生技基金投資傳好消息 治療病毒技術有望引進台灣

2019-11-11 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



台杉生技基金投資再傳好消息，日前完成美國臨床階段藥物開發公司Viracta Therapeutics 的D輪領投。此一階段的融資除了將協助該公司專利開發的EB病毒淋巴瘤治療計畫進入到二期臨床試驗，並進一步擴展到其它EB病毒相關的腫瘤治療應用，如國人好發的鼻咽癌。

台杉投資生技事業負責人沈志隆表示，台杉期待透過這次的領投案，將該公司在EB病毒的治療技術與經驗，引進台灣進行臨床試驗合作，特別是鼻咽癌治療的臨床合作。希望能在未來看到該公司在EB病毒所引起的腫瘤治療上，能有更突破的成果。

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沈志隆說，Viracta的團隊在新藥開發及癌症醫學研究，有相當的專業及經驗。該公司CEO為腫瘤醫師出身，其之前所創辦的公司被國際大藥廠收購，足證該團隊在選題切入有相當的經驗。

他指出，目前該公司針對EB病毒淋巴瘤的治療已有初步的成果，藉由這次融資，團隊將有足夠的資金可擴展EB病毒其它相關腫瘤的試驗計畫。Viracta的D輪融資由台杉投資領投，幾個位於美國聖地牙哥、舊金山，針對免疫治療及癌症醫學的生技企業創投也參與此次融資。

沈志隆表示，新藥開發是很漫長的研發過程，每一項新藥的不同開發階段，都需要不同資金的挹注。台杉生技基金在新藥開發的投資布局是從小分子、大分子及國際產業連結為出發，也特別關注屬於台灣好發疾病的新藥開發公司。

例如台杉今年8月領投完成A輪融資的安立壐榮生醫，有來自生技中心、長庚大學的技轉合作。在癌症免疫療法開發外，也選擇以B型肝炎的免疫療法為其核心開發項目。而10月所領投的美國Viracta專注在EB病毒腫瘤治療，而EB病毒一直被視為是與有華人癌症之稱的鼻咽癌有高度關聯性。

據指出，台杉生技基金募集59億餘元，到2019年11月，已完成七家公司的投資布局。包括安基生技新藥、漢達生技醫藥、昌郁生技、台康生技、安立壐榮生醫、Frequency Therapeutics、Viracta Therapeutics。前四間為台灣公司，後兩間美國公司則分別位於美國波士頓、聖地牙哥，都是美國生技研發產業重點聚落。