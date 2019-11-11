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系微擴大伺服器營收占比 衝刺明年成長動能

2019-11-11 20:44經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

系微2019年第3季稅後純益2,600萬元，與第2季相當，較去年同期成長4%，2019年第3季每股純益(EPS)為0.68元，該公司今年第4季業績將小幅成長，2020年業績在伺服器業務持續擴大之下，審慎樂觀，維持穩定增長。

系微今日參加券商舉辦的法說會，由於該公司2019年7月單月獲利高達3,460萬元，主要是客戶因應美中貿易戰，提前拉貨，使得7月營收大增，同步推升獲利明顯成長。

但系微2019年第3季稅後純益為2,600萬元，主要是8、9月營收下滑，導致8、9月陷入虧損，系微表示，營收成長是公司獲利增長的主要關鍵，法人推估，系微單月損益平衡點的營收約落在7,000萬元左右。

系微總經理莊鈴文表示，該公司過去BIOS產品以出貨筆電為主，這幾年拓展到伺服器產品，去年伺服器占該公司營收比重已達30%，2019年佔比將達35%，另外，ＢＭＣ占10%營收，筆電佔55%營收。系微目前在BIOS全球筆電市佔率是30 到40%，也是全球第一大。

系微是一個穩定、持續成長的公司，其BIOS產品持續被國際大廠採用，例如過去較少採用系微產品的戴爾，也陸續採用，小米、華為及藍天的筆電，也是採用系微的。伺服器客戶包括華為與浪潮等。

除了筆電新增客戶之外，系微也持續開發新產品，例如伺服器與嵌入式產品，莊鈴文說，該公司在伺服器產品有明顯成長，伺服器客戶主要是美國與中國大陸的資料中心與伺服器品牌客戶都有，系微是後進者，因此要慢慢進入。

他說，過去系微重點產品是筆電．筆電是該公司強項，但伺服器過去營收比重小，基期低．由於筆電這幾年市場萎縮，因此往伺服器去努力，伺服器部門營收這幾年持續成長，未來仍有潛在成長空間，並可望推升獲利進一步成長。

系微營收

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