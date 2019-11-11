系微擴大伺服器營收占比 衝刺明年成長動能

2019-11-11 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



系微2019年第3季稅後純益2,600萬元，與第2季相當，較去年同期成長4%，2019年第3季每股純益(EPS)為0.68元，該公司今年第4季業績將小幅成長，2020年業績在伺服器業務持續擴大之下，審慎樂觀，維持穩定增長。

系微今日參加券商舉辦的法說會，由於該公司2019年7月單月獲利高達3,460萬元，主要是客戶因應美中貿易戰，提前拉貨，使得7月營收大增，同步推升獲利明顯成長。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但系微2019年第3季稅後純益為2,600萬元，主要是8、9月營收下滑，導致8、9月陷入虧損，系微表示，營收成長是公司獲利增長的主要關鍵，法人推估，系微單月損益平衡點的營收約落在7,000萬元左右。

系微總經理莊鈴文表示，該公司過去BIOS產品以出貨筆電為主，這幾年拓展到伺服器產品，去年伺服器占該公司營收比重已達30%，2019年佔比將達35%，另外，ＢＭＣ占10%營收，筆電佔55%營收。系微目前在BIOS全球筆電市佔率是30 到40%，也是全球第一大。

系微是一個穩定、持續成長的公司，其BIOS產品持續被國際大廠採用，例如過去較少採用系微產品的戴爾，也陸續採用，小米、華為及藍天的筆電，也是採用系微的。伺服器客戶包括華為與浪潮等。

除了筆電新增客戶之外，系微也持續開發新產品，例如伺服器與嵌入式產品，莊鈴文說，該公司在伺服器產品有明顯成長，伺服器客戶主要是美國與中國大陸的資料中心與伺服器品牌客戶都有，系微是後進者，因此要慢慢進入。

他說，過去系微重點產品是筆電．筆電是該公司強項，但伺服器過去營收比重小，基期低．由於筆電這幾年市場萎縮，因此往伺服器去努力，伺服器部門營收這幾年持續成長，未來仍有潛在成長空間，並可望推升獲利進一步成長。