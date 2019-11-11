國巨12日停牌 市場猜與新併購案有關

2019-11-11 20:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／即時報導



被動元件大廠國巨（2327）今（11）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意12日暫停交易；由於國巨日前新設營運長，找來擅長併購的佳世達前財務長王淡如，如今營運長一上任就宣布停牌，市場人士揣測，應與新併購案有關。

國巨集團在2016年開始，陸續展開各項併購，在2018年4月、5月時，則分別併購主動元件的君耀-KY、美國電子零組件廠普思電子，當時國巨董事長陳泰銘就表示，國巨一直以來都朝著世界盃目標前進，有好的標的，無論國內國外都不排除併購。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

日前國巨公告新設營運長，找來曾任國巨集團歐洲財務長、之後轉至佳世達擔任財務長的王淡如，而王淡如在佳世達時，創五年買20家公司的紀錄，如今宣布停牌，引起市場揣測，國巨有可能再發動新併購案、壯大規模。