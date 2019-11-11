工具機廠放無薪假 前九月機械設備業總工時探十年低點
2019-11-11 18:18
經濟日報 記者林于蘅
／台北即時報導
受工具機放無薪假影響，主計總處今（11）日指出，今年1至9月機械設備製造業總工時平均為169.4小時，探金融海嘯以來新低。此外，累計1-9月機械業的經常性薪資平均僅33,669元，年增1.42％，遠低於全體受僱員工平均年增2.22%，為近四年同期最低增幅。
主計總處今日公布9月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為41,845元，年增1.72%，終結連續半年以來年增率2%以上水準，為28個月新低。
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主計總處國勢普查處副處長潘寧馨認為，9月經常性薪資跌破2%僅是單月狀況，主要受金融保險業、機械設備製造業、批發零售業及營建工程業，在不同月分發放按月津貼所致，至於是否與景氣有所關聯，還需要再觀察後續走勢。
近期工具機傳出無薪假風暴，潘寧馨指出，機械業今年以來累計的總工時探十年低點，連帶影響1至9月的經常性薪資年增幅，只有1.42％，為四年同期最低，反映無薪假影響薪資發放。
潘寧馨表示，若單看9月機械設備製造業的經常性薪資年增幅，也只有1.12%，低於全體1.72%，也可能是拖累9月全體全體受僱員工經常性薪資年增率的原因之一。
但潘寧馨說，由於金融保險業人數較多，9月經常性薪資年增僅1.45%，一旦發放按月的績效獎金有所波動，對整體影響較大。
另外，潘寧馨也指出，批發零售業9月的經常性薪資年增1.23%、醫療保健業年增1.45%，以及營建工程工作日數較少，經常性薪資年增0.94%，均為拉低平均值的個別產業。
整體而言，潘寧馨說，撇除單月因素，觀察今年累計1至9月的經常性薪資，平均年增幅仍達2.24%，勞動情勢仍屬穩定。
至於9月全體受僱員工的加班工時已經連續11月負成長，其中，較具指標意義的「製造業加班工時」更已連續一整年均為負成長，潘寧馨說，主要是生產面因素影響，製造業加班跟生產有關，生產會直接影響到製造業的加班狀況。
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