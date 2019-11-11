親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

瞄準衛星發射市場 晉陞太空科技與央大締約合作

2019-11-11 17:51經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

台灣第一家瞄準商業應用市場的火箭發射公司—晉陞太空科技，今（11）日由董事長暨執行長陳彥升代表，與中央大學校長周景揚，共同簽署衛星發射服務及技術發展合約，雙方將攜手進軍衛星發射市場。

陳彥升表示，晉陞太空科技（TiSPACE）成立三年來，是台灣唯一能提供全球商用衛星運載服務的火箭載具公司。技術團隊已有104人，平均年齡34.5歲，由來自國內科技產業的年輕菁英所組成。

他指出，太空商機即將來臨，太空經濟的發展已漸成形。SpaceX星鏈計畫（StarLink）的4.2萬顆衛星將於2024年建網完成，Amazon的3,236顆衛星Kuiper計畫以及OneWeb的4,425顆衛星聯網計畫也正在進行中，這不僅是台灣下一世代科技產業發展的大好機會，也是TiSPACE全球發展的大好商機。

TiSPACE於2016年初，從組建團隊、建構引擎飛控與推進前瞻實驗室、點火測試場到火箭載具組裝廠，歷經三年不間斷地挑戰技術與奮勇創高的研發精神，取得了在混合式火箭效能技術上全球領先的位置。今年底前將進行首次全箭系統驗證飛試，隨後也將執行國研院太空中心委任的科學實驗次軌道發射服務。

陳彥升說明指出，TiSPACE是全球第一家採用液態氧化劑及固態燃油混合型廾箭引擎技術者，兼固高安全性、且成本是全液態系統十分之一，相當具有市場競爭力。公司規劃明（2020）年第3季進入衛星軌道發射服務的商用運轉。

全球通訊網路今年起進入5G時代，5G目前雖然尚未普及，然世界大國已開始進行下次代（6G）通訊網路的研發與佈局，尤其以太空強國的美國最為快速。川普總統更在今年初宣示美國將快速進行6G的研發及應用，中國也傾國家資源積極投入、急起直追，而華為也在近期宣布投入6G研發。

可見中美兩大強權正競逐未來6G技術標準的話語權，而打造6G應用的關鍵技術就是使用衛星通訊，太空物聯網不僅速率更快，也徹底解決徧遠地區無法連網的問題。未來太空網路與地面網路的整合，將實現萬物聯網的新里程，而這新科技應用將在可預見的十年內到來。建構6G網絡除了衛星研發製造之外，更重要的是運送衛星進入太空軌道，唯一的交通工具就是─衛星運載火箭。

過去如NASA等國家組織製作火箭效能雖高，但成本非常高，致使國家預算無法負荷，更無法將科技應用於商業服務。這促使民間火箭公司的成立，如美國馬斯克的SpaceX、亞馬遜老闆貝佐斯的BLUE ORIGIN、3D列印火箭新創公司Relativity、英國維京航空的Virgin Galactic（NYSE: SPCE）、紐西蘭的Rocket Lab、澳洲的Gilmour Space、日本的Interstellar等等…。中國大陸也以國家資源大力支持民營太空公司，菲律賓通過太空發展法並設立國家太空總署，許多東南亞國家支持並鼓勵民間發展太空科技，未來將會有更多民間運載火箭公司的成立。

晉陞太空科技董事長暨執行長陳彥升（左），11日與中央大學校長周景揚，共同簽署衛星...
晉陞太空科技董事長暨執行長陳彥升（左），11日與中央大學校長周景揚，共同簽署衛星發射服務及技術發展合約。記者李珣瑛／攝影
分享
台灣第一家瞄準商業應用市場的火箭發射公司—晉陞太空科技董事長暨執行長陳彥升。記者...
台灣第一家瞄準商業應用市場的火箭發射公司—晉陞太空科技董事長暨執行長陳彥升。記者李珣瑛／攝影
分享
晉陞太空科技11日與中央大學簽署衛星發射服務及技術發展合約。記者李珣瑛／攝影
晉陞太空科技11日與中央大學簽署衛星發射服務及技術發展合約。記者李珣瑛／攝影
分享

太空火箭

相關新聞

蔡英文：本周台商回台投資有機會破7000億

2019-11-11 17:25

盼維持兩岸經貿關係 王文淵籲政府簽署兩岸貨貿協議

2019-11-11 16:50

預測明年景氣 台經院：台仍居4小龍首

2019-11-11 15:39

工研院樂齡機器人 獲CES創新獎

2019-11-11 14:40

看好台商回流 台經院估明年GDP成長2.45%

2019-11-11 14:40

勞退舊制先結清有好有壞 員工、老闆都得盤算

2019-11-11 14:35

舊制結清存新制帳戶 勞退分紅大增

2019-11-11 14:35

台經院看好台灣成長動能 估明年坐穩四小龍之首

2019-11-11 14:30

經部：資服業與租賃業前3季營收同創新高

2019-11-11 14:29

台電：中火今明兩年用煤量減至低於1300萬公噸

2019-11-11 13:11

台灣虎航股東臨時會通過IPO案 年底登錄興櫃

2019-11-11 12:28

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

氣立陸子公司第4季估擴產完工 明年第1季試投產

2019-11-11 12:05

股匯高檔盤整 專家看好資金行情有望延續

2019-11-11 11:58

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

金九銀十發威 淘帝-KY10月營收創新高

2019-11-11 11:04

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58

台經院預測明年GDP比今年高 成長率2.45%

2019-11-11 10:22

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:47

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

名家觀點／資金結合科技 播下創新種子

2019-11-10 23:05

國際油價上揚影響 98無鉛汽油漲破30元

2019-11-10 13:25

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01
看更多

熱門文章

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

楊應超省錢術大解密 就靠一張生活估價表

2019-11-11 12:57

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

國別報告交換國 新增澳洲

2019-11-10 22:20

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

飯店交易熱 前三季增三倍

2019-11-10 23:09

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

精準農業大聯盟 搶千億商機

2019-11-10 23:27

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

享自住宅地優稅 兩要件

2019-11-10 22:20

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

德儀若停止代理權 文曄董座：大約二年彌補過來

2019-11-11 14:29

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

新聞中的法律／非公發公司員工獎酬新制的疑義

2019-11-10 22:20

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

國營事業也瘋行動支付 中油Pay上線衝第一

2019-11-10 18:45

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

綠色債規模 年底可望破千億

2019-11-11 00:20

熱軋進口暴增 不銹鋼上游廠有壓

2019-11-10 23:25

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58

中鋼董事會通過 貳號高爐熱風爐更新計畫

2019-11-11 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top