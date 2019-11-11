瞄準衛星發射市場 晉陞太空科技與央大締約合作

2019-11-11 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



台灣第一家瞄準商業應用市場的火箭發射公司—晉陞太空科技，今（11）日由董事長暨執行長陳彥升代表，與中央大學校長周景揚，共同簽署衛星發射服務及技術發展合約，雙方將攜手進軍衛星發射市場。

陳彥升表示，晉陞太空科技（TiSPACE）成立三年來，是台灣唯一能提供全球商用衛星運載服務的火箭載具公司。技術團隊已有104人，平均年齡34.5歲，由來自國內科技產業的年輕菁英所組成。

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他指出，太空商機即將來臨，太空經濟的發展已漸成形。SpaceX星鏈計畫（StarLink）的4.2萬顆衛星將於2024年建網完成，Amazon的3,236顆衛星Kuiper計畫以及OneWeb的4,425顆衛星聯網計畫也正在進行中，這不僅是台灣下一世代科技產業發展的大好機會，也是TiSPACE全球發展的大好商機。

TiSPACE於2016年初，從組建團隊、建構引擎飛控與推進前瞻實驗室、點火測試場到火箭載具組裝廠，歷經三年不間斷地挑戰技術與奮勇創高的研發精神，取得了在混合式火箭效能技術上全球領先的位置。今年底前將進行首次全箭系統驗證飛試，隨後也將執行國研院太空中心委任的科學實驗次軌道發射服務。

陳彥升說明指出，TiSPACE是全球第一家採用液態氧化劑及固態燃油混合型廾箭引擎技術者，兼固高安全性、且成本是全液態系統十分之一，相當具有市場競爭力。公司規劃明（2020）年第3季進入衛星軌道發射服務的商用運轉。

全球通訊網路今年起進入5G時代，5G目前雖然尚未普及，然世界大國已開始進行下次代（6G）通訊網路的研發與佈局，尤其以太空強國的美國最為快速。川普總統更在今年初宣示美國將快速進行6G的研發及應用，中國也傾國家資源積極投入、急起直追，而華為也在近期宣布投入6G研發。

可見中美兩大強權正競逐未來6G技術標準的話語權，而打造6G應用的關鍵技術就是使用衛星通訊，太空物聯網不僅速率更快，也徹底解決徧遠地區無法連網的問題。未來太空網路與地面網路的整合，將實現萬物聯網的新里程，而這新科技應用將在可預見的十年內到來。建構6G網絡除了衛星研發製造之外，更重要的是運送衛星進入太空軌道，唯一的交通工具就是─衛星運載火箭。