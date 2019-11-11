親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

專家：人民幣長期趨勢仍看貶

2019-11-11 16:41經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋11日發表人民幣市場周評指出，中美即將達成初步協議的消息引導離岸在岸人民幣匯市雙雙破「7」，一旦協議如期完成，市場焦點將回歸總體經濟面，而大陸經濟今年在貿易戰衝擊下，國內生產毛額(GDP)增速放緩、工業產出疲弱。

另一方面，美聯準會已停止降息、美指轉強，尤其中美後續協議達成難度更高，短期人民幣漲勢恐被壓抑。

上周中美貿易協議進展快速，雙方官員表示若完成第一階段的貿易協議，將部分取消對彼此商品的關稅加徵，此一表態超乎市場預期，包括在岸離岸人民幣匯率皆聞聲大漲，衝破7.00元兌1美元整數關卡，而中間價亦同創近三個月高位。

但隨後美國總統川普於周五宣稱他尚未同意取消關稅，在樂觀情緒消退下，迫使人民幣漲幅收斂。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約532點，收在6.9864元，升值幅度0.76%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約414點，收在6.9928元，升值幅度0.59%。

展望後市，第一階段簽署協議的利好消息已充分反映在匯價上，在未進一步實際動作前，預期人民幣匯率將維持在7.00元上下徘徊，短線上難有突破。

境內貨幣市場方面，月初資金充裕，尤其在中期借貸便利(MLF)利率意外下調後，市場情緒更顯樂觀。即便人行已連續兩周暫停逆回購，市場利率下行的趨勢仍未改變，隔夜質押式回購利率一度跌破1.80%，創近一個月新低，後續雖有反彈但依舊維持在2.00%以下水平。

而在公開市場方面，上周無逆回購到期亦無新承做，人行因月初銀行體系流動性較佳，故僅續作人民幣4,000億元MLF，累計單周淨回籠35億元。

但在暌違近四年後，本次MLF利率意外下調5個基點，顯示貨幣政策偏向寬鬆的走向並未受豬通膨所影響，且本次5個基點的調整幅度並不大，未來預估MLF仍有下調空間。

至於境外市場，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)各主要期限利率與前周比較利率變動不大，利率走勢未隨境內走低，尤其恰逢離岸央票發行，整體資金偏緊，隔夜拆借平均利率已拉升至3.00%以上。

交通銀行台北分行11日發表人民幣周評指出，市場終將回歸基本面，人民幣長期趨勢仍看...
交通銀行台北分行11日發表人民幣周評指出，市場終將回歸基本面，人民幣長期趨勢仍看貶。(歐新社)
分享

人民幣匯率

相關新聞

盼維持兩岸經貿關係 王文淵籲政府簽署兩岸貨貿協議

2019-11-11 16:50

預測明年景氣 台經院：台仍居4小龍首

2019-11-11 15:39

工研院樂齡機器人 獲CES創新獎

2019-11-11 14:40

看好台商回流 台經院估明年GDP成長2.45%

2019-11-11 14:40

勞退舊制先結清有好有壞 員工、老闆都得盤算

2019-11-11 14:35

舊制結清存新制帳戶 勞退分紅大增

2019-11-11 14:35

台經院看好台灣成長動能 估明年坐穩四小龍之首

2019-11-11 14:30

經部：資服業與租賃業前3季營收同創新高

2019-11-11 14:29

台電：中火今明兩年用煤量減至低於1300萬公噸

2019-11-11 13:11

台灣虎航股東臨時會通過IPO案 年底登錄興櫃

2019-11-11 12:28

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

氣立陸子公司第4季估擴產完工 明年第1季試投產

2019-11-11 12:05

股匯高檔盤整 專家看好資金行情有望延續

2019-11-11 11:58

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

金九銀十發威 淘帝-KY10月營收創新高

2019-11-11 11:04

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58

台經院預測明年GDP比今年高 成長率2.45%

2019-11-11 10:22

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:47

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

名家觀點／資金結合科技 播下創新種子

2019-11-10 23:05

國際油價上揚影響 98無鉛汽油漲破30元

2019-11-10 13:25

就業人數成長 海嘯來最低 9月年增5.8萬人

2019-11-02 23:01
看更多

熱門文章

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

楊應超省錢術大解密 就靠一張生活估價表

2019-11-11 12:57

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

國別報告交換國 新增澳洲

2019-11-10 22:20

飯店交易熱 前三季增三倍

2019-11-10 23:09

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

享自住宅地優稅 兩要件

2019-11-10 22:20

精準農業大聯盟 搶千億商機

2019-11-10 23:27

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

新聞中的法律／非公發公司員工獎酬新制的疑義

2019-11-10 22:20

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

德儀若停止代理權 文曄董座：大約二年彌補過來

2019-11-11 14:29

國營事業也瘋行動支付 中油Pay上線衝第一

2019-11-10 18:45

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

綠色債規模 年底可望破千億

2019-11-11 00:20

熱軋進口暴增 不銹鋼上游廠有壓

2019-11-10 23:25

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58

工研院機器人與智能穿戴系統 榮獲CES 2020創新獎

2019-11-11 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top