專家：人民幣長期趨勢仍看貶

2019-11-11 16:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /即時報導



交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋11日發表人民幣市場周評指出，中美即將達成初步協議的消息引導離岸在岸人民幣匯市雙雙破「7」，一旦協議如期完成，市場焦點將回歸總體經濟面，而大陸經濟今年在貿易戰衝擊下，國內生產毛額(GDP)增速放緩、工業產出疲弱。

另一方面，美聯準會已停止降息、美指轉強，尤其中美後續協議達成難度更高，短期人民幣漲勢恐被壓抑。

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上周中美貿易協議進展快速，雙方官員表示若完成第一階段的貿易協議，將部分取消對彼此商品的關稅加徵，此一表態超乎市場預期，包括在岸離岸人民幣匯率皆聞聲大漲，衝破7.00元兌1美元整數關卡，而中間價亦同創近三個月高位。

但隨後美國總統川普於周五宣稱他尚未同意取消關稅，在樂觀情緒消退下，迫使人民幣漲幅收斂。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約532點，收在6.9864元，升值幅度0.76%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約414點，收在6.9928元，升值幅度0.59%。

展望後市，第一階段簽署協議的利好消息已充分反映在匯價上，在未進一步實際動作前，預期人民幣匯率將維持在7.00元上下徘徊，短線上難有突破。

境內貨幣市場方面，月初資金充裕，尤其在中期借貸便利(MLF)利率意外下調後，市場情緒更顯樂觀。即便人行已連續兩周暫停逆回購，市場利率下行的趨勢仍未改變，隔夜質押式回購利率一度跌破1.80%，創近一個月新低，後續雖有反彈但依舊維持在2.00%以下水平。

而在公開市場方面，上周無逆回購到期亦無新承做，人行因月初銀行體系流動性較佳，故僅續作人民幣4,000億元MLF，累計單周淨回籠35億元。

但在暌違近四年後，本次MLF利率意外下調5個基點，顯示貨幣政策偏向寬鬆的走向並未受豬通膨所影響，且本次5個基點的調整幅度並不大，未來預估MLF仍有下調空間。