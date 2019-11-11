親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

主計總處： 9月經常性薪資41,845元 年增跌破2%

2019-11-11 16:16經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

主計總處今（11）日公布9月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為41,845元，年增1.72%，終結連續半年年增均在2%以上水準；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資48,984元，年增1.83%。

就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業因8月業績較佳，月減 5.86%較高；總薪資部分，運輸及倉儲業、電子零組件製造業均受部分廠商8月發放績效獎金影響，分別月減28.49%、15.67%較高，另金融及保險業、用水供應及污染整治業亦分別減少12.36%、11.62%。

累計1至9月，全體受僱員工經常性薪資平均為41,766元，較上年同期增加 2.24%，總薪資較上年同期增加1.91%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.72%，實質總薪資年增1.39%。

若考量物價因素，今年1至9月的「實質性經常性薪資」平均為40,755元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,902元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。

薪資物價

相關新聞

盼維持兩岸經貿關係 王文淵籲政府簽署兩岸貨貿協議

2019-11-11 16:50

預測明年景氣 台經院：台仍居4小龍首

2019-11-11 15:39

工研院樂齡機器人 獲CES創新獎

2019-11-11 14:40

看好台商回流 台經院估明年GDP成長2.45%

2019-11-11 14:40

勞退舊制先結清有好有壞 員工、老闆都得盤算

2019-11-11 14:35

舊制結清存新制帳戶 勞退分紅大增

2019-11-11 14:35

台經院看好台灣成長動能 估明年坐穩四小龍之首

2019-11-11 14:30

經部：資服業與租賃業前3季營收同創新高

2019-11-11 14:29

熱門文章

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top