主計總處： 9月經常性薪資41,845元 年增跌破2%
2019-11-11 16:16
經濟日報 記者林于蘅
／台北即時報導
主計總處今（11）日公布9月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資平均為41,845元，年增1.72%，終結連續半年年增均在2%以上水準；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資48,984元，年增1.83%。
就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業因8月業績較佳，月減 5.86%較高；總薪資部分，運輸及倉儲業、電子零組件製造業均受部分廠商8月發放績效獎金影響，分別月減28.49%、15.67%較高，另金融及保險業、用水供應及污染整治業亦分別減少12.36%、11.62%。
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累計1至9月，全體受僱員工經常性薪資平均為41,766元，較上年同期增加 2.24%，總薪資較上年同期增加1.91%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 1.72%，實質總薪資年增1.39%。
若考量物價因素，今年1至9月的「實質性經常性薪資」平均為40,755元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,902元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。
主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。
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