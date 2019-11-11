預測明年景氣 台經院：台仍居4小龍首

2019-11-11 15:39 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



台經院長張建一表示，台商回台生產保障了出口，明年內需仍是主要驅動力。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 明年我國總體經濟將可穩佔4小龍之首。根據台灣經濟研究院11月公布的最新預測，2020年GDP成長率為2.45%，較2019年從2.12%上修後的2.40%再增加0.05%。台經院長張建一表示，台商回台生產保障了出口，明年內需仍是主要驅動力；對紅色及非紅色供應鏈，台灣自己要區隔、不能選邊站。

台經院長分析

台經院11日舉行「2020年台灣經濟景氣趨勢研討會」，剖析我國製造業、服務業、不動產等景氣現況與發展，以及如何結合早期資金脈動看產業AI化。近期美中貿易協議緩解緊張情勢，加以美國預防性降息及各主要國家推財政刺激政策，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為2020年經貿成長將優於今年。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張建一說，美國明年是民主黨或共和黨勝選，對IP規範更動會影響半導體供應鏈。美中第1階段協議主要是提升信心，對經濟實質的幫助不大。可能12月25日要課徵的3,000億不加徵了，25%要加到30%也不加了。原本中國要購買4~500億農產品，中國說將採市場機制，也就是價格若太高未必會購買。

「在家靠自己，出外靠朋友。」張建一分析，不論先進國家、開發中國家、東南亞國家，都有準備經濟政策因應成長下滑風險。日本有5兆日圓的刺激方案，德國也動用550億美元。明年就是看脫歐，但因為脫了很久，企業跟民眾都在慢慢調整，真脫歐時可能僅短暫影響到利率跟歐元。

消費貿易貨幣層面

而美中貿易緩解、部分生產線回台、5G基礎建設加速、國際原物料價格續跌空間有限，都使得台灣出口將有正面表現。半導體廠商持續投資先進製程，受美中貿易衝擊的台商及在台加碼投資的廠商可加速回台或在台投資，將使台灣就業環境更加穩定，均有助帶動內需，預期2020年經濟成長幅度也會優於今年。

民間消費方面，受惠於基本工資調升、台股基本面穩健、台商回台投資效應等，就業環境改善將帶動民間消費，預測2020年民間消費成長率為2.03%。而固定資本形成雖受高基期因素干擾，國內外經濟成長不確定因素尚存，民間投資有待觀察，但政府推公共建設有利維繫動能，預測2020年固定資本形成年增率為4.20%，民間投資為3.86%。

貿易方面，隨著高效能運算、物聯網、智慧型手機、5G基礎建設加速，全球半導體銷售年增率可望重回正成長。配合2019年低基期因素，預測2020年我國貿易輸出與輸入成長率為3.30%及3.45%。物價及貨幣政策方面，2020預期國際油價上漲空間有限，國內物價大幅上漲不易，預測2020年CPI成長率為1.10%。

【更多精采內容，詳見 】