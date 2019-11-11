德國Ifo第4季全球經濟氣候 探金融海嘯來最低

2019-11-11 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



德國Ifo經濟研究院今（11）日發布第4季全球經濟氣候指標，續降至-18.8點，為金融海嘯以來最低值。其中，台灣經濟氣候指標為3.1點，終結連五月負值轉正，但，專家對台灣未來半年的進出口均轉為看壞，國發會表示，台灣經濟受資本支出支撐，但大環境不確定性太多，仍會影響需求。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，台灣經濟主要受資本支出支撐，受訪專家對第4季國內資本支出指標由11.8點升至43.8點，續居九年高點。不過，進出口表現仍受制全球景氣未明朗，不確定因素還是濃厚，因此專家轉為看壞台灣未來半年進出口表現。

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根據調查，專家對台灣第4季整體經濟由「看壞」轉為「持平」，而對資本支出則續呈「好」，民間消費現況評估續呈「看壞」，不過跌幅有比上季收斂，吳明蕙說，整體而言，台灣第4季經濟狀況明顯比第3季改善。

至於台灣未來六個月後，受訪專家對各項經濟指標之預期，整體經濟由「持平」轉為「好」，資本支出看好程度持續增加，也是推升整體經濟轉好的主因，但民間消費仍然相對疲弱。

專家並預期，未來半年我國進、出口皆轉壞，反映全球需求走弱等因素，吳明蕙指出，根據IMF的10月報告，全球經濟同步走緩，對未來不確定感到不安，經濟學人更以「霧」形容經濟前景。

另外，專家預期長期利率、短期利率均持續走跌，顯示未來利率還可能再降，也反映近期各國紛紛走向貨幣寬鬆政策。

根據德國ifo經濟研究院今年第4季對全球117個國家、1,230位專家進行世界經濟調查（World Economic Survey, WES）顯示，全球經濟氣候指標由上季-10.1點降至-18.8點，下探金融海嘯以來低點。吳明蕙說，當前景氣狀況並不如2009年當時那麼差，而是受到不確定因素干擾所致。

國發會受Ifo委託發放問卷，於2019年10月1日至9日期間，發放16份質性調查問卷，受訪者針對問項只就「好」、「滿意」、「壞」擇一回答，再合計回答「好」與「壞」兩選項之人數，將看「好」人數減去看「壞」人數後，除以總回答人數，再乘上100。