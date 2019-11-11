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台電：中火今明兩年用煤量減至低於1300萬公噸

2019-11-11 13:11經濟日報 記者江睿智／即時報導

台中發電廠用煤量引發各界關切，台電表示，中火今（2019）年全廠生煤用量將可減低至1300萬公噸左右，絕不超用，且創單一年度減煤最多紀錄。明年中火用煤量則以1260萬公噸為努力方向。

台電表示，今年中火用煤量將遵照台中市政府2017年核發之生煤操作許可證要求：「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，絕不超用。事實上，今年中火降載及減煤均有長足進展，預估用煤量甚至可低至1300萬公噸左右、相較2018年減用近300萬公噸，創單一年度減煤最多紀錄。

台電表示，明（2020）年用煤量將依「許可使用量」2100萬公噸，減煤4成進行規劃，亦即以1260萬公噸為努力方向。

台電進一步指出，今（2019）年在供電情勢好轉下，台電積極自主減煤，亦配合台中市府減煤要求，台中電廠落實擴大降載，1至10月降載363次，減發42.3億度，為去(2018)年同期減發20.8億度的2倍以上。

減煤方面，台電表示，預估今年用煤量更可低至1300萬公噸左右。台電並表示，中火近5年減用500萬公噸生煤，其中有一半以上是今年達成，相較於去年1597萬公噸，今年足足減用近300萬公噸，不但創下台中電廠10部機商轉以來之歷年最低燃煤用量，也創下單年最大減煤量。

台電表示，今年台電會確實遵照許可證內容操作，絕不超過台中市府核定之用煤量1600萬公噸。

中火將持續推動減煤，台電表示，明（2020）年將依照「許可使用量」2100萬公噸減煤4成為目標，即以1260萬公噸為努力方向。

台電並指出，目前中火9號機操作許可證已屆期，台電公司今年7月即提出展延申請，市府尚未核准。1至8號機及第10號機將於明年2月屆期，這9部機組預計11月下旬提出展延申請。

針對台中市府近期主張年用煤量改為1104萬公噸，台電強調，這涉及減煤4成的計算基礎，懇請市府三思。2014年中火生煤「許可使用量」為2100萬公噸，實際用煤量1839萬公噸，如以「實際使用量」作為減煤4成的計算基礎，不啻讓中火因當年度「未超用」、甚至「遠低於許可使用量」的守法表現而受到懲罰。台電強調，減煤政策立意良善，但細節規劃宜全盤考慮，執行上亦應考量適法要求。

台電強調，減煤並非減排唯一路徑，中火自建廠以來，即針對污染防制採取當時最佳可行技術，建廠時近2千億投資經費中，環保設備約占五分之一。自1997年起20年間，持續投入139億元改善防制設備。2017年起又投入超過410億元從事環保改善工程並興建煤倉。

台電表示，總計中火從建廠開始迄今，投入環保改善金額達948億元。與1998年相較，2018年中火總空氣污染物排放減量超過七成，硫氧化物減量超過八成，氮氧化物與粒狀物也減量超過六成及五成。台電相信，與台中市政府在兼顧穩供及環保上目標一致，若能攜手合作便能共創雙贏局面。

台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
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