看好台商回流 台經院上修明年GDP為2.45%
台經院今（11）日發布「2020台灣總體經濟預測」，預期2020全年經濟成長幅度較2019年為高，2020年GDP成長率為2.45%，較2019年修正後2.40%再增加0.05個百分點。
台經院院長張建一表示，台商回流投資若真的落實，這把促進經濟發展的槍，甚至還有機會變成火箭砲，以目前情勢預估，台灣明年仍可維持亞洲四小龍之首，但美中貿易戰後續發展，仍牽動廠商是否回台真正投資。
張建一指出，台經院預測明年台灣總體經濟發展有機會比今年更好，主要是內需有驅動的力量，除了台商回流，資通訊產業轉移生產基地至台灣，有利國內投資及直接出口增加，對於投資、就業及貿易等均可有所提升，並可帶動傳統製造業、金融業，以及不動產業表現，進一步帶動薪資及內需數據上揚。
另外，還有前瞻基礎建設。但，張建一也提醒，明年對台灣來說，也很關鍵，產業結構一定要順利調整，俗話說「出外靠朋友，在家靠自己」，對台灣來說，現在是回家把自己家裡弄好的時候，因為內需還是經濟成長的主要驅動力量。
不過，張建一表示，明年1月的總統大選不會影響2020的台灣總體經濟成長，只會影響兩岸關係，如果蔡英文連任成功，就是維持現狀，但若國民黨勝選，甚至政黨輪替，那兩岸關係一定會有改變，只是實體經濟會怎麼走就怎麼走，選前只是短期行情。
張建一強調，美中貿易戰後續發展仍將成為2020年影響全球及台灣的重要不確定因素，但台經院的看法並不是悲觀，只是不大樂觀。同時，台經院也提醒，政府宜採取擴張的財政政策，以支撐經濟動能，也不可忽視地緣政治的紛擾，例如中東局勢是否影響油價，就成為原物料價格走勢的重要因素。
張建一表示，近期美中雙方可望達成初步貿易協議，使得美中貿易緊張情勢獲得緩解，加以美國預防性降息及各主要國家紛紛推出財政刺激政策，配合低基期因素，因此國際主要預測機構皆認為2020年全球經貿成長將優於2019年表現。
但，對台灣經濟及產業而言，貿易戰後續發展仍將牽動台灣出口與投資，甚至恐透過金融市場影響內需消費等數據表現，將成為2020年台灣面對的首要不確定因素。
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