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韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜購屋爭議，台肥今天不願意再多回應，僅簡單表示，當時是依合約內容細節執行，這並不屬於融資借款，有關南港日昇月恆住宅合建案日前於100年以預售方式推出，並於104年開始陸續完成交屋，未來不再針對此事進行回應。

台肥指出，有關日昇月恆住宅合建案銷售業務，當時是委由專業代銷公司辦理，買賣過程並不介入，對於客戶資料台肥也絕對嚴守個資法以及公司法相關規定執行業務，基於對公司客戶權益保障以及恪遵業務機密保密規定，台肥不宜再對相關問題回應。

台肥建案國民黨

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