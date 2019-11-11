台經院預測2020年GDP成長率為2.45%

2019-11-11 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



台經院今（11）日預測2020年GDP成長率為2.45%，比2019年2.40％，持續成長0.5個百分點。台經院長張建一表示，明年經濟成長表現會比今年好，最關鍵在投資挹注，不過，台商回流仍存不確定性，究竟能否落實7,000億投資，重點是廠商對景氣的預期，美中貿易戰的後續發展仍是牽動台灣經濟的關鍵。

2018年下半年以來，美中貿易戰擴大使廠商保守觀望、全球經濟需求疲弱，各主要國家出口表現多呈頹勢，台灣經濟也受波及。不過，貿易戰帶來的訂單及生產基地移轉，讓台灣資通視聽產品在2019年前三季出口呈現二成以上成長，民間投資和整體經濟也有良好表現。

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展望2020年，台經院指出，近期美中雙方可望達成初步貿易協議，使得美中貿易緊張情勢獲得緩解，加以美國預防性降息及各主要國家紛紛推出財政刺激政策，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為2020年全球經貿成長將優於2019年表現。

受美中貿易戰可能緩解、部分生產線轉移回台、5G基礎建設加速、國際原物料價格續跌空間有限影響，使得台灣出口將有正面表現。其次，半導體廠商持續投資先進製程，加上受美中貿易衝擊的台商及在台加碼投資的廠商可以加速回台或在台投資，將使得台灣整體就業環境更加穩定，均有助於帶動內需，預期2020全年經濟成長幅度較2019年為高。

在民間消費部分，受惠於基本工資調升、台股基本面穩健，加以台商回台投資效應持續，有助於國內就業環境改善，可望帶動民間消費升溫，預測2020年民間消費成長率為2.03%。

固定資本形成方面，雖受到高基期因素干擾，加上影響國內外經濟成長不確定因素尚存，民間投資有待觀察，不過政府公共建設適時推出，將有利維繫整體固定資本形成動能，預測國內2020年固定資本形成年增率為4.20%，其中民間投資部分為3.86%。

貿易部分，主機構皆認為明年全球經貿成長率將優於今年，且台商回流對出口的正面效果持續；台灣出口與全球半導體銷售呈高度相關，隨高效能運算、物聯網、智慧型手機、5G基礎建設加速等因素拉抬，2020年全球半導體銷售年增率可望重回正成長，配合低基期因素，預期明年台灣出口將由負轉正。據此預測2020年貿易輸出與輸入成長率分別為3.30%及3.45%。

另外，在物價及貨幣政策部分，預期2020年國際油價上漲空間有限，雖基本工資再度調升，然薪資漲幅已較2019年為低，國內物價大幅上漲不易，預測明年CPI成長率為1.10%。台經院分析，由於2020年國內經濟成長率較2019年為高，經濟基本面持續改善，加上CPI溫和平穩，預期國內央行的貨幣政策仍將維持動態穩定。

至於在未來的不確定因素方面，2020年美中貿易戰後續發展仍將成為影響全球及台灣經濟的重要不確定因素。根據台經院9月調查，台灣多數製造業仍將美中貿易戰列為不利影響因素之首，特別是傳統產業如紡織、石化、鋼鐵等。

台經院強調，對台灣經濟及產業而言，貿易戰後續發展仍將牽動台灣出口與投資，甚至恐透過金融市場影響內需消費等數據表現，美中後續發展仍為2020年台灣面對的首要不確定因素。

此外，近期各國紛紛開始考慮或採取擴張的財政政策，以支撐經濟動能。不過，各國擴大財政支出有利提振需求，但卻同時讓債務風險進一步提高，維持財政紀律成首要考量。第三，地緣政治紛擾仍是影響2020年全球經濟不可忽視的重要因素之一，例如中東局勢是否影響油價，就成為原物料價格走勢的重要因素。

最後，是貿易戰帶來的台商回流效益能否持續或擴大。資通訊產業轉移生產基地至台灣，有利於國內投資及直接出口增加，對於投資、就業及貿易等均可有所提升，並可帶動傳統製造業、金融業，以及不動產業表現，進一步帶動薪資及內需數據上揚。因此，此一效益倘能維持2019年水準甚至擴大，則將有利於2020年甚至未來數年台灣的經濟發展。