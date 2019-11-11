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標普500指數今年12月至2020年初 有望上看3,200點

2019-11-11 07:55經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

摩根大通預估，標普500指數今年12月~2020年初有望上看3,200點，原因包括全球企業週期指標六個月來首次出現同步復甦、美中貿易緊張局勢緩和、全球央行持續寬鬆，預估獲利成長可望在第三季觸底、第四季回穩，明年上半年成長動能轉強。

富蘭克林證券投顧表示，現階段經濟指標顯示美國經濟情勢仍穩健，十月ISM服務業指數自52.6升至54.7、製造業指數雖仍萎縮，但亦自47.8回升至48.3，尤其，穩健的就業市場支持消費支出成長強勁，繼續推動美國經濟維持溫和增長，輔以全球央行貨幣政策偏向寬鬆，預估美股可望延續多頭格局。

不過，考量美國國內外政治及貿易情勢等變數仍多，建議投資配置宜攻守兼備、逢回分批佈局，兼納擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優質成長股及具景氣防禦特性的公用事業類股。

美國經濟央行

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