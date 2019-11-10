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快去加油！ 汽、柴油明天雙漲0.2元

2019-11-10 12:08聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

中油今宣布，從明天凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.4元。

台灣中油表示，受到中美持續進行貿易磋商與建設性討論、市場操作沙烏地阿拉伯國營石油公司公開募股作業(Saudi Aramco IPO)話題等因素影響，本週國際油價上揚。

本週調價指標週均價為每桶61.46美元，較前週60.44美元上漲1.02美元，新台幣兌美元匯率升值0.115元，國內油價依公式計算漲幅為1.04%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.2元，足額調整。

國際油價中油

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