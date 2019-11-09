經濟起飛了？台灣第三季GDP表現超過新加坡、韓國，原因是什麼

2019-11-09 15:50 商業周刊 張庭瑋／商業周刊



聯合國研究報告指出，台灣是美中貿易轉移最大受益者。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

摘要 1. 聯合國研究報告：美國和中國的貿易戰，台灣則是貿易轉移最大受益者，對美出口增加千億台幣。 2. 上週，台灣公佈第三季度GDP成長率2.91％，贏過新加坡和韓國，穩坐亞洲四小龍的龍頭寶座。 VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！ 3. 電子產品需求回升、台商回流成台灣最佳良機。

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上週，台灣公佈第三季度GDP成長率2.91％，高於2019年第二季度的記錄2.4％，也贏過其他兩個依賴出口的亞洲發達經濟體——新加坡和韓國——穩坐亞洲四小龍的龍頭寶座。

最近影響全球經濟最大的不確定因素，莫過於歷經16個月的美中貿易戰，關稅成為損害兩國經濟的關鍵，雙方兩敗俱傷。貿易戰出現的轉單效應，讓全球的供應鏈大洗牌。CNN報導，美中大打貿易戰，越南、台灣、孟加拉和南韓坐收漁利，成為這場戰爭的4大贏家。

聯合國研究報告則顯示，美國和中國的貿易戰，使今年上半年美國從中國進口、受關稅影響商品減少350億美元，並使美國物價上漲，損及消費者荷包；台灣則是貿易轉移最大受益者，對美出口增加千億台幣。

電子產品需求回升、台商回流成台灣最佳良機

電子產品需求的周期性回升，和企業從中國移回台灣生產，讓台灣在中美貿易戰火中，一反常態的熱絡，科技巨頭微軟、Google、IBM和英特爾都宣布擴大在台灣的徵才和投資，希望與台灣的硬體製造商有更緊密的合作。

美國台灣商業委員會副主席 Lotta Danielsson 在《日經新聞》刊文指出，為鼓勵台商回流，蔡政府提供各種激勵措施，包括稅收援助、就業補貼、獲得工業用地的優惠折扣和優惠的銀行貸款，吸引在海外經營的台灣公司回流，成功促使一些製造商將生產線從中國轉移回台。這些已經在中國設立工廠多年的台灣公司，將產品帶回家鄉，以避免美國對在中國大陸製造的出口產品徵收高額關稅。

根據中央社報導，台灣經濟部次長王美花指出，截至上週為止，已有151家台商回台，數量非常驚人；目前已經回來的台商會在台灣生產，是長期布局台灣。

《CNBC》報導指出，全球訊息提供商IHS Markit 亞太區首席經濟學家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示，在2019年前9個月，外國對台灣的直接投資批准額增加9.4個百分點，達到80億美元，其中電子領域佔這項投資的三分之一左右。而且，從長期來看，全球5G電信基礎設施的不斷推廣，有助於鞏固台灣電子出口龍頭的地位，又是另一個台灣經濟成長的大好機會。

鄰近的香港爆發「反送中」抗議活動後，也引發台灣人民對北京獨裁政權入侵特別行政區的擔憂，「今日香港，明日台灣」的焦慮感，瀰漫全島。

《CNBC》報導，經濟復甦的好成績，有利於現任總統蔡英文競選連任，因為在選民對虎視眈眈的北京感到緊張不安之際，她試圖讓台灣擺脫對中國經濟的依賴，從「陸客不來了」的例子來看，特別有感。

隨著兩岸關係降到冰點，北京從今年八月起停止發放個人旅行許可，重挫台灣旅遊業，陸客來台的數量驟降。但是，為了避免過分依賴中國，蔡英文政府已經開始採取政策吸引來自東南亞等其他市場的投資和遊客，結果台灣2018年仍接待了1100萬名遊客，創下新高紀錄，路透社也報導指出，外國遊客訪台，是第三季度GDP增長的功臣之一。

下一步：吸引新創、驅動未來

日經新聞分析指出，台灣要做中美戰火下真正的贏家，還有很多挑戰尚待克服。 Lotta Danielsson提到，其中一個主要挑戰是人才流失，得讓最聰明、最優秀的學生願意為台灣服務，才不會只是揮霍教育資源，為他人做嫁。另外就是台灣企業必須培養和獎勵創新思維，改變企業文化，像是去年台灣已經修改《公司法》，為年輕人建立更好的創業環境，台灣應持續努力改善企業文化，消除繁瑣的官僚主義，並降低創辦新公司或在台灣投資的成本，為台灣的產業環境注入活水。

台灣在這次貿易戰的戰火中，獲得不少動能，有望重新啟動經濟發展的引擎。但除了老牌企業回流，也要有足夠魅力吸引成長中的新創公司，才能讓國家不斷往前滾動。

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