驚！台灣人口危機提早到 2050年恐跌破2千萬人

2019-11-09 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



台灣人口紅利已失，加上少子化及老化加速影響，今年極可能出生人數首次低於死亡人數，較國發會人口推估提早一年。 本報資料照片 分享 facebook

台灣人口紅利已失，加上少子化及老化加速影響，今年極可能出生人數首次低於死亡人數，較國發會人口推估提早一年，也就是明年將是台灣總人口數的高峰期，後年起開始人口逐年減少；一般人常說「台灣有2,300萬人」，最快14年後就要改口了，2033年台灣總人口就可能掉到2,300萬人以下，只剩2,290.7萬人；如果出生率仍沒有起色，2050年就剩不到2,000萬人。

但國發會表示，過去五年來，都是上半年死亡人數較多，今年自然增加率未必為負。近年政府陸續推出各種鼓勵生育措施，包括托育補助及托育公共化等，應該有助提高生育率。

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國發會每兩年進行一次人口推估，去年8月曾出版最新人口推估，分別以不同生育率進行高推估、中推估以及低推估。其中中推估，係預估2020年我國死亡人數為18.1萬人，出生人數為17.8萬人，也就是自然增加率（即出口人數較死亡人數增減）由正轉負；若採低推估，則自然增加率將在今年負成長。原本一般皆採計中推估，但由於今年生育狀況不佳，自然增加率負成長極可能提早來臨。

根據內政部統計資料顯示，今年上半年因為出生狀況不理想，已經提早出現死亡人數大於出生人數，截至9月為止，出生人數為12萬人9,928人，但死亡人數達13萬1,801人，等於總人口少了1,873人，自然增加率已經由正轉負。

事實上，去年原本推估出生人數18.5人、死亡人數17.6萬人，但實際上出生人數只有18萬1,601人，死亡人數17萬2,784人，順差8,817人，就已較原先推估人數略有出入。

雖然目前已呈現自然增加率負成長，但國發會表示，過去五年，上半年死亡人數都明顯高出出生人數很多，但今年8、9月已是出生人數大於死亡人數，因此全年是否會死亡人數高於出生人數仍要觀察，或許會維持正成長。

國發會表示，總人口數除了自然增加率外，還有社會增加率，台灣過去每年都有外配、移民等社會性增加人口，但近年外配人數的確已從過去每年一萬多人減到七、八千人。

如果今年自然增加率確定負成長，則意味人口推估已進入低推估；若採低推估，則台灣總人口負成長也會從2022年提早到後年、2021年，也就是明年將是台灣總人口數的高峰期，約2,359.9萬人，後年起開始逐年減少。