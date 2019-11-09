擴廠效益顯現 材料-KY Q3稅後純益1.02億
2019-11-09 12:06
聯合報 特派記者林宸誼
／上海即時報導
受益於醋片廠及絲束產能擴增效益逐步顯現，材料-KY（4763）發布財報，第3季稅後純益1.02億元創新高，每股純益2.01元。
前3季稅後純益2.28億元，年增42.62%，每股純益4.5元。
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材料-KY表示，獲利成長主要在於醋片廠及絲束產能擴增效益，10月營收1.9億元，月增0.31%，創今年新高，年增率22.15%，累計2019年前10月營收17.58億元，年增23.17%。
近期醋酐廠家開工率穩定，供給量充足使價格下跌壓力加大，原物料醋酐行情震盪下跌機率高，有助材料-KY毛利率提升。
根據材料-KY第3季財報，營收5.61億元，毛利率30.4%，季減0.44個百分點，年增3.61個百分點。
材料-KY今年前3季營收15.68億元，毛利率為29.31%，年增6.67個百分點。
材料-KY生產醋酸纖維素及絲束，全球僅幾家大廠供應，屬寡佔產業，絲束銷售地區遍及南美、北非、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為大陸，並不是美國市場。
材料-KY表示，持續在市場上擴大市占率，近期除逐步打入國際一線菸廠，開始執行2020年的醋片及絲束擴廠計畫，經濟規模效益更為顯現，也配合全球布局，開始規劃海外擴廠，長期成長動能樂觀。
近期，未使用濾嘴的菸油式電子煙受各國政府禁令禁止使用，濾嘴重要性受重視，消費者又回到需要使用濾嘴的傳統菸及加熱不燃燒菸，材料-KY提供濾嘴，需求也同步增加。
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