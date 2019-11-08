繼海洋風電商轉後 海能風電投資逾700億元搶開工
2019-11-08 20:44
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
我國離岸風電開發一棒接一棒。繼我國首座離岸風電海洋風電（Formosa 1）完工商轉，海能風電（Formosa 2）今（8）日於苗栗竹南舉行陸域工程動土典禮，海能風電投資額逾700億元，建置376MW裝置容量，預訂明（2020）年完成水下基礎施工，2021年併網商轉。
海能風場位在苗栗外海4至10家公里處，目前投資者包括日商JERA持股49%、上緯新能源25%、麥格里綠投資集團26%。海能風電完工商轉後，未來每年將提供全台38萬戶家庭用電。
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海能風場由麥格理綠投資集團及上緯新能源共同開發，陸域工程即將開始施工，由華城電機負責完成陸域升變壓站及相關設備建置以併聯台電電網。海事工程則預計2020年春季開始，由比利時商楊德諾有限公司負責水下基礎建設和海底電纜，而西門子歌美颯將進行47座8MW風機安裝。
上緯新能源營運長郭世榮今日受訪表示，受到東北季風影響，海能陸域工程將先啟動，海上施工將於2020年施作，預訂2021年併聯完工。
麥格理綠投資集團高級副總裁兼海能風電專案負責人Kimberly Cram 表示，今年海能風電已向苗栗縣政府繳交新台幣1.19億元印花稅，迄今為止已與在地供應商簽訂了超過70分合約、40億元當地採購金額。海能風電也與多間大學合作，包括與苗栗國立聯合大學合作開展海上風電系列在地人才培育計劃。
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