沃旭風電陸上變電站動工 彰化在地商、印花稅吃大補丸
2019-11-08 20:38
經濟日報 記者江睿智
／台北即時報導
沃旭大彰化東南及西南離岸風場的陸上變電站今（8）日動工。沃旭今日與陸上變電站統包商台灣汽電共生公司舉行開工動土儀式。沃旭表示，自去年第4季至今，累積在彰化縣繳交印花稅已經超過一億元，成為彰化縣歷年在單一年度繳納最多印花稅的企業。
沃旭大彰化風場在取得彰化縣政府核發建照，隨即啟動陸上變電站土木建造工程。去年11月沃旭與台汽電簽署逾70億元的離岸風場陸上變電站統包工程合約，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風電計畫建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，將由台汽電100%轉投資的子公司星能執行。
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因應兩座陸上變電站及統包工程需求，星能公司自去年起至今已擴編超過60名員工。未來在陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商在內，預計有800至1,000名人力投入。
沃旭進一步指出，為執行陸域變電站統包合約，星能已經與在地公司簽署七大主要合約，包含委託台灣機電工程服務社、吉興工程顧問公司與國立台北大學共同承接的設計諮詢、與中興電工簽訂開關設備合約、與華城電機簽訂變壓器合約、委託瑞助營造負責陸上變電站的建造工程，以及委託由真毅營造負責建造箱涵等。
沃旭並指出，連同土木工程、電抗器、電纜鋪設、設備安裝等項目都將由台灣供應商負責。而來自彰化的彰鹿預拌混凝土股份有限公司、久連預拌混凝土有限公司都已經加入星能的下游供應商行列。
沃旭表示，大彰化東南及西南離岸風電計畫已經在地簽署多項重要合約，從去年第四季至今，累積在彰化縣繳交印花稅已經超過一億元，主要包括沃旭與星能的陸上變電站統包合約、與興達海基的水下基礎合約、與西門子歌美颯的風機採購合約。因此，沃旭也打破歷史紀錄，成為彰化縣歷年在單一年度繳納最多印花稅的企業。
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭將確認大彰化東南及西南陸上變電站工程在施工現場執行最高的國際環安衛標準，並遵守環評承諾，包括安排考古專家在施工現場勘查，監控施工空氣品質和噪音振動。沃旭不僅達到本地產業關聯性的要求，也將和我們的供應商共同努力，協助其落實品質環安衛標準。
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