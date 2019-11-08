沃旭風電陸上變電站動工 彰化在地商、印花稅吃大補丸

2019-11-08 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北即時報導



沃旭大彰化東南及西南離岸風場的陸上變電站今（8）日動工。沃旭今日與陸上變電站統包商台灣汽電共生公司舉行開工動土儀式。沃旭表示，自去年第4季至今，累積在彰化縣繳交印花稅已經超過一億元，成為彰化縣歷年在單一年度繳納最多印花稅的企業。

沃旭大彰化風場在取得彰化縣政府核發建照，隨即啟動陸上變電站土木建造工程。去年11月沃旭與台汽電簽署逾70億元的離岸風場陸上變電站統包工程合約，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風電計畫建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，將由台汽電100%轉投資的子公司星能執行。

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因應兩座陸上變電站及統包工程需求，星能公司自去年起至今已擴編超過60名員工。未來在陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商在內，預計有800至1,000名人力投入。

沃旭進一步指出，為執行陸域變電站統包合約，星能已經與在地公司簽署七大主要合約，包含委託台灣機電工程服務社、吉興工程顧問公司與國立台北大學共同承接的設計諮詢、與中興電工簽訂開關設備合約、與華城電機簽訂變壓器合約、委託瑞助營造負責陸上變電站的建造工程，以及委託由真毅營造負責建造箱涵等。

沃旭並指出，連同土木工程、電抗器、電纜鋪設、設備安裝等項目都將由台灣供應商負責。而來自彰化的彰鹿預拌混凝土股份有限公司、久連預拌混凝土有限公司都已經加入星能的下游供應商行列。

沃旭表示，大彰化東南及西南離岸風電計畫已經在地簽署多項重要合約，從去年第四季至今，累積在彰化縣繳交印花稅已經超過一億元，主要包括沃旭與星能的陸上變電站統包合約、與興達海基的水下基礎合約、與西門子歌美颯的風機採購合約。因此，沃旭也打破歷史紀錄，成為彰化縣歷年在單一年度繳納最多印花稅的企業。