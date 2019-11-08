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2019年1至10月出超367億美元 年減7.9%

2019-11-08 20:09經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

主計總處今（8）日發布國情統計通報指出，累計今年1至10月出、進口值分別減2.4％及1.5％，出、進口相抵後，呈現出超367.0億美元，年減7.9%。

據財政部統計，今年10月海關出口總值289.9億美元，較2018年同月減1.5％或4.3億美元，其中，積體電路及資通產品出口暢旺，雙創歷年單月新高，礦塑化等傳產貨品也比9月略微回升，但仍然受到去年高基期牽制，降幅仍大。

另外，10月進口受國際農工原料價格持續下跌影響，進口總值250.4億美元，較去年同月減4.1％，相當於減少10.6億美元。

累計1至10月出口總值2,712.7億美元，較去年同期減2.4％，進口總值2,345.7億美元，減幅1.5％，出、進口相抵後，呈現出超367.0億美元。

若按主要出口國家（地區）觀察，累計1至10月對主要國家（地區）出口消長互見，其中對中國大陸與香港、東協分別減6.4％、7.2％，對歐洲亦減5.1％，對美國及日本則分別增17.7％及1.5％。

累計1至10月出口貨品中，資通與視聽產品增21.3％，占比最大之電子零組件則減0.3％，惟積體電路增2.7％，另化學品、基本金屬與塑橡膠製品減幅均逾一成。

至於1至10月進口貨品方面，農工原料減4.9％，資本設備則增12.7％，其中半導體設備增33.5％。

若按主要出口國家（地區）觀察，累計1至10月對主要國家（地區）出口消長互見，其中...
若按主要出口國家（地區）觀察，累計1至10月對主要國家（地區）出口消長互見，其中對中國大陸與香港、東協分別減6.4％、7.2％，對歐洲亦減5.1％，對美國及日本則分別增17.7％及1.5％。圖／主計總處提供
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累計1至10月出口總值2,712.7億美元，較去年同期減2.4％，進口總值2,3...
累計1至10月出口總值2,712.7億美元，較去年同期減2.4％，進口總值2,345.7億美元，減幅1.5％，出、進口相抵後，呈現出超367.0億美元。圖／主計總處提供
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