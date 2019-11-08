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815大停電賠償紛爭 中油向巨路求償3.58億元

2019-11-08 19:50經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

台灣中油公司 記者游明煌／攝影
台灣中油公司 記者游明煌／攝影
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2017年8月桃園大潭電廠發生跳機，當時導致全台大停電，後續廠商間的賠償紛爭仍未了。程控廠商巨路（6192）於8日公告，遭中油求償3.58億元。

巨路與中油簽訂民國105年度轄區監控系統(DELTA V)維護保養工作的勞務採購契約，根據巨路公告，中油稱該公司於2017年8月15日，至桃園供氣中心大潭隔離站及大潭計量站，更換分散式控制系統的電源供應器，因操作疏失，造成其輸往台電大潭電廠的天然氣供氣壓力下降，導致大潭電廠6部燃氣發電機組跳機，進而使台電切離部分用戶供電，並執行緊急分區輪流停電。

巨路指出，中油因上述事件，於賠償台電相關損失約3.58億元之後，即以巨路違反勞務採購契約理由，向該公司求償約3.58億元。但巨路於更換分散式控制系統的電源供應器時，並無任何操作疏失，無法同意中油向該公司求償的金額，因此中油向該公司提起債務不履行損害賠償訴訟。

針對中油提出訴訟並求償，巨路強調，該公司將委請律師，並依法提出答辯，以維護權益。該公司營運一切正常，不受上述訴訟影響。

巨路資本額為10.68億元，今年前10月合併營收為52.61億元，年增12.7％，前三季歸屬母公司業主淨利為6.28億元，年增16.6％，每股純益為5.88元。

巨路8日股價以平盤價80.3元作收。

中油台電電廠

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