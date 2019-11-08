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又傳內鬥？「大熊」、「學姐」遭民眾黨轟行政不中立

給人民安全的橋 蘇揆宣布全額補助全國危橋改建

2019-11-08 18:01經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

10月初發生宜蘭南方澳斷橋事件震驚全台，行政院立刻總體檢全國橋梁。行政院長蘇貞昌今（8）日赴嘉義縣視察「臥龍橋風險橋梁」，宣布全國需改建的62座危橋，包含嘉義臥龍橋等十座危橋相關經費由中央全額負擔。

蘇揆表示，蔡英文總統在斷橋事件後即指示進行全國橋梁總體檢，他今天特別向鄉親報告，政府現已掌握總體檢相關資料。他指出，全國62座危橋以及相關檢測補助作業，原先地方各縣市需自籌共6.7億元，但由於明年度預算均已送到議會審議，因此要請地方立刻籌錢改善橋梁，不只是嘉義縣，其他縣市都有困難。故蘇揆當場宣布，將由中央全額補助經費13億元（含地方自籌6.7億元）。

他強調，因涉及民眾出入安全，請交通部公路總局依蔡總統指示，立刻就62座橋梁進行改善工程，希望地方政府全力配合。蘇院長也說，他今天來到嘉義縣視察，全國62座危橋，嘉義縣共有十座橋梁在一年內要進行改善，包括他今天視察的臥龍橋，就是立即要改建的橋梁之一，嘉義縣這些改善工程總經費達3.8億元，也將由中央全額負擔。

蘇揆表示，全國許多日治時代建造的橋梁至今仍在使用，臥龍橋在1998年建造，才20多年就橋梁過低、鋼筋裸露。橋梁安全如同道路與公共安全，都是政府注重的事。經過盤點，全國有62座橋梁需立刻改善或一年內進行改建工程。

蘇揆指出，請交通部公路總局及地方政府留意，日後重大公共建設工程的興建、規劃、維護管理及使用等一定都要有履歷，內容須包括橋的設計人、設計時間、興建者及督管者等，包括橋梁在內的公共工程維護，也要有清楚詳盡的SOP與規範報告，蘇院長要求這些都需要清清楚楚，不能再有空窗期或無人督管的現象。同時設計應要有觀念與遠見，不該僅因應短期或一時需要，以至於後來成為問題。

他表示，除了整體規劃要有遠見，也要有「因地制宜」的考量。正確的施工方法是鋼筋外要包覆水泥，板模與鋼筋要距離5公分以上並有SOP規範。例如臥龍橋因接近海水水氣，使鋼筋膨脹鏽蝕，以至於撐開水泥，因此當初設計時，包覆的水泥層就應該要做更厚。

蘇揆強調，希望地方政府全力配合，若地方政府配合不力就要公布，如此責任才會清楚。例如水利設施、區域排水、應有的都市計畫、土地使用等配套措施，若中央與地方無法共同配合，受害最深的是地方。

地方政府

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