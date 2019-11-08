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精實管理奏效 聯強Q3獲利優於去年

2019-11-08 17:47經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

聯強（2347）今（8）日公告今年第三季財報，單季營收874.5億元，年減16%；稅後純益16.22億元，每股純益（EPS）0.97元，年增8%。累計前三季營收2,467.2億元，稅後淨利48.76億元，EPS為2.92元。

聯強表示，第三季市場持續受到中美貿易紛爭與地緣政經情勢的影響，消費信心不足，造成營收較去年的歷史高點下滑16%。但獲利表現相對優異，除了歸功內部精實管理奏效、多項營利指標持續提升，海外合資事業也表現亮眼，使得稅前淨利成長7%；稅後淨利與每股盈餘也都較去年增加8%。

營收部分，聯強指出，第三季主要大陸與消費性市場有較大幅度的衰退，其他區域與產品相對穩健。手機與商用市場則因新機上市銷售超過預期，以及企業與政府對IT的投資仍持續進行，若不含中國大陸分別成長8%與19%。元件業務因大陸市場疲軟，加上Intel CPU供貨不足，下滑10%。

獲利部分，聯強自去年起積極推動精實計劃、嚴控各項經營指標顯現成效，加上運用AI大數據分析來優化產品組合與業績品質，使得第三季毛利率、淨利率雙升。同時，其海外合資事業經營績效相當亮麗，認列投資收益大幅增加28%，帶動稅前淨利成長7%。

累計前三季，聯強營收下滑13%，但毛利額與毛利率均較同期增加；稅前淨利61.27億元，微幅下滑1%，但若扣除去年第一季處分美國新聚思股票約7.3億元的一次性收益，則大幅成長12%。

營收聯強

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