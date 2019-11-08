對美、日出口雙創新高 全年有望刷新紀錄
2019-11-08 17:37
經濟日報 記者程士華
／台北即時報導
財政部今（8）日公布10月份進出口統計，統計處長蔡美娜指出，今年前十月台灣對美國、日本出口規模雙創歷史新高，尤其對美出口成長17.7%，迄今已連續37個月正成長，預期今年全年有望再度刷新歷年紀錄。
據統計，今年10月份出口規模達289.9億美元，較上月增3.2%，較上年同月減1.5%；累計前十月出口值達到2,712.7億美元，較上年同期減2.4%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蔡美娜指出，若與上年同月比較，10月份對美國及日本出口續呈上升，其餘市場均為負成長，對日本出口20.6億美元，為歷年單月第四高，較去年同月增0.3億美元，其中電子零組件增1.0億美元、礦產品增0.5億美元，但化學品減0.5億美元；對美國出口39.7億美元，為歷年單月第三高，較上年同月增6億美元，其中資通與視聽產品增加5.8億美元，出口增幅68.4%。
蔡美娜表示，跟去年同期相比，對日本出口達192.8億美元，增加2.9億美元，增幅1.5%；對美國出口380.2億美元，增加57.1億美元規模，增幅17.7%，對美、日出口規模均創歷年同期新高。
蔡美娜表示，去年全年對美國出口規模已經達到歷年最高，今年前十月對美出口表現，已逼近去年全年出口表現，僅15億美元差距，預估11月即可提前刷新紀錄，今年全年對美出口有望再創新高。
蔡美娜表示，台灣對美國出口規模持續表現亮眼，主因仍是受美中貿易戰影響，台商產能回流，持續造就出口規模。
留言