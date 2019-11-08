美元指數區間震盪 多空趨勢待經濟動向確立後明朗
2019-11-08 17:30
經濟日報 記者王皓正
／台北即時報導
富蘭克林證券投顧表示，中美貿易協議簽署一波三折，儘管美國總統川普表示可能較預期更早簽署協議，使市場樂觀看待協議簽訂，但傳中方擔心川普態度反覆，對最終能否簽署長期協議可能性存疑，將投資人自憧憬中拉回現實，儘管聯準會再度鷹派降息，但經濟數據未見明顯起色，預期美元指數仍將區間震盪，多空趨勢待貿易情勢及經濟動向進一步確立後將較明朗。
整體國際經貿緊張局勢有緩和跡象，雖不確定性仍高，但預期在寬鬆政策支持之下，全球景氣擴張可望獲得延續，尤其部分新興市場債務比重較成熟國家低，受惠降息同時仍保有相對高息優勢，預期新興市場貨幣還有表現空間，可適度布局掌握行情。
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此外，瑞銀預期英鎊仍有表現空間，建議逢回做多英鎊，若能突破1.2950、1.2955壓力，上看1.3000。美國公布的芝加哥PMI數據持續萎縮，疲弱的經濟數據將給美元帶來壓力，長線相對看好歐元，短線則預期歐元將於1.1150水準震盪。
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