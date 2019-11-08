去年全球億萬富豪資產縮水 台灣富豪有40位

2019-11-08 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



資誠（PwC）與瑞銀（UBS）今天發布《億萬富豪調查報告》，報告指出，受美元走強、貿易摩擦、對於經濟增長放緩的憂慮及金融市場動盪等影響，在連2年的成長之後，去全球億萬富豪的財富總值縮水；台灣億萬富豪有四○位，女性只有一位，平均年齡六十九歲，比全球老五歲。

今年報告中台灣新增一位女性富豪，打破去年報告台灣清一色都是男性億萬富豪的狀態。資誠僅表示，此唯一女億萬富豪來自地產業；全球來看，無論財富主要來自於白手起家或繼承，女性億萬富豪的人數會愈來愈多，白手起家也會愈來愈多。

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「億萬富豪」指的是擁有超過十億美元資産的人士，展望未來，資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，隨著地緣政治變動、全球貿易摩擦的加劇以及經濟周期的起落，全球經濟前景的不確定性大幅提高，億萬富豪企業家對於企業經營都非常務實穩健，在全球投資布局及經營策略上更加三思而後行，會思考更多備案或支援計畫，為不確定的未來做好準備。

報告指出，去年台灣億萬富豪總人數較2017年增加14%，從原本的35位增加至40位，其中有11位為新增的億萬富豪，6位則掉出榜外。11位新增的億萬富豪來自不同產業，主要為消費零售、原料、不動產及金融，平均年齡為73歲，其中3位是白手起家。

去年台灣億萬富豪總財富較前年成長11億美元，增幅1%，金額達855億美元,平均每位擁有21億美元。台灣40位億萬富豪中，有27位是白手起家，13位是繼承者。白手起家的億萬富豪佔台灣總億萬富豪人口的68%；亞太地區佔78%，歐洲、中東及非洲地區佔61%，美國佔67%。

台灣的40位億萬富豪中，有14位共投入逾30億美元於慈善活動，其中大部分與教育有關。40位億萬富豪中有16位年齡在70歲以上，預計在未來20年內要傳承298億美元給下一代。