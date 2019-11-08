基期高 10月出口衰退1.5％
2019-11-08 16:19
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
財政部統計處今天公布10月海關進出口貿易統計，出口回升至289.9億美元，為歷年單月第五高，但受基期偏高影響，仍較去年衰退1.5％。進口250.4億美元，年減4.1％，主因國際原油行情持續下探、廠商備貨步調不一、資本設備增購交互影響所致。
累計1至10月出口較去年同期減少2.4％，進口也減少1.5％。
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10月主口貨品中，資通與視聽產品、弟子零組件分別增加20.8％、5.3％。規模創歷年同期新高，兩者合計占總出口的一半，其餘產品則繼續處於衰退的趨勢。
統計處表示，因礦產品外銷衰退、基本金屬及其製品出口減少，使10月對東協及對歐洲出口分別衰退8.3％、6.5％，對中國大陸及香港也減少3.1％。對美出口已經連續37個月正成長；累計前10月對美國及日本出口皆創新高。
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