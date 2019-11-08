報告揭密！台灣有40位億萬富豪 首見有女性傳為地產業

2019-11-08 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



瑞銀與資誠（8）日舉行2019年億萬富豪調查報告。其中揭露台灣億萬富豪數字，發現台灣億萬富豪2018年人數新增加了11位，6位跌出榜位，總人數從前一年的35人達到40位，其中一位是女性億萬富豪，據了解，背景來自地產業。

2019年億萬富豪調查報告顯示，台灣一共有40位億萬富豪，在亞洲區全球影響力高，台灣億萬富豪在全球財富管理扮演角色也極其重要，整體台灣億萬富豪總財富達855億美元，年成長11億美元，年增幅1％，平均每位擁有21億美元。

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資誠強調，過去一兩年台灣經濟環境不錯，零售業、金融業表現不錯，新加入億萬富豪名單的人，來自金融業、不動產、原料、消費零售行業，女性億萬富豪背景傳出來自地產業。

只是台灣億萬富豪年齡偏高、達69歲，高於全球平均的64歲，40位億萬富豪中有16位年齡在70歲以上，預計未來20年傳承298億美元給下一代；因此資誠強調，台灣與全球一樣，未來20年是財富移轉最劇烈的時候。

瑞銀與資誠強調，全球女性富豪百手起家比率高，台灣第一代與第二代財富變化不大，總數字沒有太大變化，台灣這一兩年經濟也沒有太差，73％以第一代為主，第三代第四代尚未出現。

全球億萬富豪總財富年減3,880億美元到8.5兆美元，主因受到美元走強、貿易摩擦、經濟成長放緩憂慮以及金融市場動盪。

其中亞太區億萬富豪人數下降7.4％（60人）、歐洲人數也減少5％，美國增加4.8％（33人），三大地區中，僅有美國財富維持平盤，歐洲減少6.8％、亞洲減少8.03％。

亞洲地區中，中國在過去五年成長世界擁有第二多億萬富豪的地區，財富幾乎增加兩倍到9,824億美元，2018年共有325位億萬富豪、亞太區占比43%。