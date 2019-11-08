玩美移動YouCam系列App贏得 CES 2020全球科技創新獎

2019-11-08 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北即時報導



訊連科技轉投資子公司玩美移動公司旗下YouCam 系列應用程式，包括全球最知名的 AR 虛擬美妝的「玩美彩妝」與具備強大自拍修圖功能的「玩美相機」兩款 App，於美國時間11月7日獲頒美國消費電子產品協會所舉辦的「CES 2020 全球科技創新獎」，玩美移動公司於美妝科技與行動應用程式領域的卓越表現，再一次得到國際大獎的肯定。

享有盛譽的「CES 2020 全球科技創新獎」，今年遴選出最具創新精神的 28 項消費科技類別產品，該獎項評審團由產業設計師、工程師與媒體界等相關行業的菁英所組成，於競爭激烈的參賽者中評選出各領域中最傑出的優勝者。

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玩美移動旗下的應用程式：包括結合人工智慧（AI）與擴增實境（AR）超群技術的「玩美彩妝」與「玩美相機」兩款 Apps 不僅備受世界數億美妝喜好者的愛戴，該公司獨特且創新的解決方案，更是全球超過 200 家美妝品牌、通路商在創新美妝消費體驗與數位轉型過程中的關鍵推手。

擁有跨渠道行銷接觸點的玩美移動，持續以嶄新且高度互動的美妝消費體驗模式引領美妝科技產業，重新定位消費者、品牌與通路商，甚至是時尚雜誌內容產出者（編輯）等各接觸點的互動方式。

玩美移動總經理張華禎表示：「身為創新美妝科技產業領導者和解決方案供應商，我們很高興能得到『CES 2020 全球科技創新獎』的肯定。一直以來，玩美移動的表現雖然已經相當出色，且屢獲各大獎項的肯定，但我們始終沒有停下腳步，持續挑戰美妝科技創新的極限，為彩妝業與消費大眾帶來高度互動且豐富的美妝消費體驗。我們也非常期待明年初在 CES 高峰會上，為大家呈現玩美移動即將為美妝科技產業帶來的全新『AI 美妝 360』新境界。」