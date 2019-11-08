微星科技創新領航 勇奪10項CES 2020創新大獎

2019-11-08 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



美國消費科技協會（Consumer Technology Association）今天在一年一度的CES紐約發表會（CES Unveiled New York）上公佈CES 2020創新獎得獎名單，全球電競產品領導品牌MSI微星科技精銳盡出榮獲肯定，一舉拿下高達10項的創新大獎。CES紐約發表會是一場僅限受邀者參加的科技活動，匯聚了頂尖媒體、參展商和科技專家，除了分享重大新聞，並提前一睹將於2020年1月7-10日重返拉斯維加斯的CES 2020消費電子展上亮相的產品和科技趨勢。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表，「MSI的突破性創新科技獲得美國消費科技協會肯定，我們深感榮耀。此次在激烈競爭中脫穎而出，贏得享譽全球的CES創新獎，不僅奠定了MSI身為遊戲和內容創作領域技術領導者的地位，同時揭示我們將持續以堅實的研發實力為玩家和創作者開發顛覆傳統的創新技術，並期待大家明年1月能夠在拉斯維加斯的CES 2020消費電子展盡情體驗MSI的頂尖產品。」 MSI微星GT76 Titan 電競筆電 。微星/提供 分享 facebook