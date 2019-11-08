沃旭彰化離岸風場變電站動工 人力需求上千人

2019-11-08 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



沃旭能源及承攬廠商台灣汽電共生公司、星能公司今天在彰化縣彰濱工業區的

大彰化東南及西南離岸風場陸域變電站動土，沃旭沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，沃旭在彰化所繳的印花稅已破億元，未來在陸上變電站及相關建造期間，連同下游供應商預計有800至1000名人力投入，會優先用在地人才，提供在地商機。

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彰濱工業區內的大彰化東南及西南離岸風場陸域變電站動土典禮今天在柏森文與台灣汽電共生公司董事長張明杰、彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣議長謝典林等人一起主持動工典禮。

台灣汽電共生公司董事長張明杰表示，沃旭能源去年11月與台灣汽電共生公司簽署離岸風場陸上變電站統包工程合約，台汽電將為大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風電計畫建造兩座陸上變電站、電纜隧道及海陸纜接續點，總工程經費約74億元，是目前是國內最大變電站，完工後將開啟國內離岸風電的新里程碑。

柏森文說，沃旭將會確認大彰化東南及西南陸上變電站工程在施工現場執行最高的國際環安衛標準，並遵守環評承諾，包括安排考古專家在施工現場勘查，監控施工空氣品質和噪音振動等，。沃旭不僅達到本地產業關聯性的要求，也將和供應商共同努力，協助落實環安衛標準，追求更高的工程品質及能力。

張明杰說表示，隨著沃旭陸上變電站的動工，台汽電公司及負責專案執行的子公司星能公司將能參與政府大力推動的離岸風電重大建設，為國家能源發展盡一份力量，也會配合本土化要求，全部施工廠商及大部份機電設備都選自國內。

洪榮章說，彰化縣總共要做12個風場，其中沃旭有3個風場預計全部完工併網後，可提 供 67.5億度的電能，相當於提供180萬戶家戶一年用電量，希望沃旭能再與當地民眾溝通協調，創造彰化就業機會，帶動彰化經濟發展，要有持續深耕彰化的準備，彰化縣府也歡迎所有企業投資彰化。