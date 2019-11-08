勞動部結盟93家醫院 提供職業傷病診治與鑑定

2019-11-08 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／台北即時報導



57歲從事木工裝潢近40年的林先生，作業時需長時間手握氣槍，雙手動作需抬舉過肩且有負重情形，長期下來出現右肩痠、痛症狀，後來接受右肩「旋轉肌袖」手術治療。經尋求防治中心協助，由專業團隊到工作現場進行訪視，診斷其所患疾病為職業病後，成功的向勞保局申請職業傷病給付，並協助其轉介至住家鄰近醫院之工作強化中心進行工作強化訓練。

另一位28歲擔任公園路燈管理員的廖先生，工作常須攀爬階梯等動作，在一次下班途中遭計程車擦撞，造成左大腿股骨粉碎性骨折，經手術治療後，廖先生對能否恢復原工作相當擔憂，於是由服務單位主管陪同至鄰近職業傷病防治中心（臺北榮總職業醫學科）尋求協助，經專業團隊進行復工評估，轉介至工作強化中心依其職務所需的生理功能予以加強訓練，協助重返工作崗位。

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勞工發生職業病或職災，最擔心不知如何尋求協助，勞動部為保障罹患職業傷病勞工權益，於全國各地委託各大醫療機構開設職業傷病防治中心，至今已成立10家職業傷病防治中心，並連結83家職業傷病診治網絡醫院，就近提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務。

勞動部表示，統計近三年，各職業傷病防治中心及診治網絡服務已提供門診服務量6萬5,550人次、傷病諮詢服務2萬7,832人次，協助復工3,289人次。目前每周約可提供職業傷病門診250診次、每年門診服務量可達2萬多人次。

勞動部表示，勞工若是在工作現場或是上下班途中受傷，發生職災，或是懷疑自己因為工作接觸罹病，一般都會先到各專科就醫，等到治療告一段落，若勞工需要進行職業病鑑定時，就可到勞動部所屬的93個職業病傷病防治中心或網絡醫院協助因果關係診斷鑑定；此外，治療後若有復工困難，也可到職業病防治中心尋求協助，可轉介到勞動部補助的24個工作強化中心進行復工加強訓練。