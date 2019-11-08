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CES 2020創新大獎 微星勇奪10項

2019-11-08 13:06經濟日報 記者吳凱中／即時報導

美國消費科技協會（Consumer Technology Association）今（８）日在一年一度的CES紐約發表會（CES Unveiled New York）上公佈CES 2020創新獎得獎名單，電競大廠微星科技精銳盡出榮獲肯定，一舉拿下高達10項的創新大獎。

CES紐約發表會是一場僅限受邀者參加的科技活動，匯聚了頂尖媒體、參展商和科技專家，除了分享重大新聞，並提前一睹將於2020年1月7~10日重返拉斯維加斯的CES 2020消費電子展上亮相的產品和科技趨勢。

微星行銷副總經理程惠正表示，MSI的突破性創新科技獲得美國消費科技協會肯定，深感榮耀。此次在激烈競爭中脫穎而出，贏得享譽全球的CES創新獎，不僅奠定了MSI身為遊戲和內容創作領域技術領導者的地位，同時揭示微星將持續以堅實的研發實力為玩家和創作者開發顛覆傳統的創新技術，並期待大家明年1月能夠在拉斯維加斯的CES 2020消費電子展盡情體驗MSI的頂尖產品。

CES創新獎代表著年度傑出設計的榮耀，旨在表揚各產品類別中卓越出眾的產品。MSI微星科技獲獎產品如CES電腦硬體和元件類創新獎得主，MSI微星GT76 Titan 電競筆電、MSI微星Prestige P100桌機、MSI微星GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING 10週年特別版顯示卡。

在CES電腦硬體和元件類+遊戲類雙料創新獎得主部分，MSI微星MEG Aegis Ti5 電競桌機中選。CES電腦配件類+智慧家居類 雙料創新獎得主，則是MSI微星Optix MEG381CQR電競螢幕，CES電腦配件類創新獎得主為MSI微星Optix MAG161電競螢幕，CES數位影像／攝影類創新獎得主，分別為MSI微星Prestige 15筆電、MSI微星Creator 17筆電。

CES微星電競筆電

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